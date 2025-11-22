La mañana de este sábado estuvo marcada por momentos de tensión en la Ruta 20, cuando un automovilista que circulaba al mando de un Fiat Palio fue interceptado por la Policía de San Juan luego de protagonizar una serie de maniobras temerarias.
Iba en zigzag por Ruta 20 con 2,83 g/l de alcohol y terminó detenido
Un automovilista que manejaba un Fiat Palio fue detenido este sábado en Ruta 20 tras realizar maniobras temerarias. El test de alcoholemia arrojó 2,83 g/l, casi seis veces el límite legal.