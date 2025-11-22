"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Ruta 20

Iba en zigzag por Ruta 20 con 2,83 g/l de alcohol y terminó detenido

Un automovilista que manejaba un Fiat Palio fue detenido este sábado en Ruta 20 tras realizar maniobras temerarias. El test de alcoholemia arrojó 2,83 g/l, casi seis veces el límite legal.

La mañana de este sábado estuvo marcada por momentos de tensión en la Ruta 20, cuando un automovilista que circulaba al mando de un Fiat Palio fue interceptado por la Policía de San Juan luego de protagonizar una serie de maniobras temerarias.

image

Varios conductores alertaron al 911 después de observar que el vehículo avanzaba en zigzag, cambiando de carril de manera abrupta y poniendo en riesgo a todos los usuarios de la ruta. Según fuentes policiales, el rodado fue detectado en plena maniobra peligrosa y se dio aviso inmediato a los móviles de la Comunal de Santa Lucía y de la comisaría 5ª.

Los patrulleros iniciaron un seguimiento preventivo mientras el conductor continuaba su marcha sin responder a las señales de alto. Finalmente, tras un operativo coordinado con dos móviles, los efectivos lograron cerrarle el paso y obligarlo a detenerse.

Te puede interesar...

Al identificar al automovilista, se le practicó un test de alcoholemia cuyo resultado fue contundente: 2,83 gramos por litro de sangre, casi seis veces por encima del límite permitido. El hombre quedó a disposición de las autoridades y el vehículo fue secuestrado.

Temas

Te puede interesar