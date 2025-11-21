"
Vuelco en Ruta 20: tres heridos y auxilio clave del Servicio Penitenciario

Tres personas resultaron heridas tras el vuelco de una F-100 en Ruta 20, en 25 de Mayo. Un desperfecto mecánico habría causado el siniestro. Penitenciarios que pasaban por la zona brindaron los primeros auxilios.

Un violento siniestro de tránsito se registró este viernes en Ruta 20, a la altura del kilómetro 429, en el departamento 25 de Mayo. Una camioneta Ford F-100 roja, que circulaba desde San Luis hacia San Juan, volcó y terminó completamente destruida al costado de la calzada.

El vehículo era conducido por Clemente Calderón, de 66 años y domiciliado en Chimbas, quien viajaba acompañado por Patricia Tejada, de 48 años, y Ludmila Palacio, de 25. Según las primeras versiones, un desperfecto mecánico habría provocado la pérdida de control y el posterior vuelco.

La primera asistencia llegó de manera inesperada: efectivos del Servicio Penitenciario de San Juan, que regresaban de un curso en la provincia vecina, se encontraron con la escena y auxiliaron de inmediato a las víctimas. Testigos señalaron que los agentes brindaron contención y mantuvieron estables a los heridos hasta la llegada del personal médico.

Imágenes tomadas en el lugar muestran a Calderón tendido sobre un colchón improvisado y cubierto con una manta, mientras uno de los penitenciarios sostiene su cabeza para evitar movimientos bruscos. Automovilistas que pasaban por la zona también se detuvieron para colaborar.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos mujeres presentaban golpes y lesiones, mientras que el conductor sufrió una aparente fractura de clavícula. Todos permanecían conscientes al momento de la asistencia inicial.

Solo una ambulancia logró llegar en primera instancia, mientras los servicios de emergencia continuaban trabajando en la zona para asistir a los afectados y remover el vehículo. Las autoridades viales investigan ahora las causas del vuelco.

