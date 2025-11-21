Vuelco en Ruta 20: tres heridos y auxilio clave del Servicio Penitenciario

El vehículo era conducido por Clemente Calderón, de 66 años y domiciliado en Chimbas, quien viajaba acompañado por Patricia Tejada, de 48 años, y Ludmila Palacio, de 25. Según las primeras versiones, un desperfecto mecánico habría provocado la pérdida de control y el posterior vuelco.

La primera asistencia llegó de manera inesperada: efectivos del Servicio Penitenciario de San Juan, que regresaban de un curso en la provincia vecina, se encontraron con la escena y auxiliaron de inmediato a las víctimas. Testigos señalaron que los agentes brindaron contención y mantuvieron estables a los heridos hasta la llegada del personal médico.