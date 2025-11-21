Un violento siniestro de tránsito se registró este viernes en Ruta 20, a la altura del kilómetro 429, en el departamento 25 de Mayo. Una camioneta Ford F-100 roja, que circulaba desde San Luis hacia San Juan, volcó y terminó completamente destruida al costado de la calzada.
Vuelco en Ruta 20: tres heridos y auxilio clave del Servicio Penitenciario
Tres personas resultaron heridas tras el vuelco de una F-100 en Ruta 20, en 25 de Mayo. Un desperfecto mecánico habría causado el siniestro. Penitenciarios que pasaban por la zona brindaron los primeros auxilios.