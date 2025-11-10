Otro integrante de la barra brava del Club San Martín terminó detenido en las últimas horas, luego de que su situación procesal quedara al descubierto de una forma inesperada. Se trata de Facundo Agustín Rodríguez Marcoleta, miembro de “La Banda del Pueblo Viejo”, quien tenía pedido de captura y fue apresado tras presentarse voluntariamente en los tribunales federales.
Fue a acordar prisión domiciliaria y lo detuvieron por causas previas
