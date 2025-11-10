"
Fue a acordar prisión domiciliaria y lo detuvieron por causas previas

Facundo Rodríguez Marcoleta, de “La Banda del Pueblo Viejo”, fue detenido al presentarse en la Justicia Federal. Tenía pedido de captura y recibió seis meses de prisión efectiva.

Otro integrante de la barra brava del Club San Martín terminó detenido en las últimas horas, luego de que su situación procesal quedara al descubierto de una forma inesperada. Se trata de Facundo Agustín Rodríguez Marcoleta, miembro de “La Banda del Pueblo Viejo”, quien tenía pedido de captura y fue apresado tras presentarse voluntariamente en los tribunales federales.

El viernes pasado, Rodríguez Marcoleta se presentó en la Justicia Federal para acordar una prisión domiciliaria en una causa por tenencia de drogas, pero su presencia fue advertida por la UFI Genérica. De inmediato, la fiscal Daniela Pringles ordenó a su brigada trasladarse al edificio judicial, donde el sospechoso fue detenido en el acto.

El barra era buscado por tres hechos de amenazas y daño, cometidos con armas de fuego. Tras ser notificado, aceptó los cargos y pactó una condena de seis meses de prisión efectiva, homologada por el juez de Garantías Alberto Caballero.

El magistrado lo declaró culpable de amenazas simples y daño en concurso real, dispuso su reincidencia y ordenó unificar la pena con la condena federal previa —también de seis meses—, por lo que permanecerá un año en el Penal de Chimbas.

Entre los episodios atribuidos, Rodríguez Marcoleta habría disparado contra una vivienda en el barrio Costa Canal I, en Capital, y protagonizado otros ataques en Chimbas, uno de ellos en el barrio Conjunto 5 y otro en Villa Sarmiento, donde rompió la puerta de una casa junto a un grupo de desconocidos.

Su detención se enmarca en la investigación por los enfrentamientos entre las facciones “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”, que desde hace meses mantienen una disputa violenta por el control de la tribuna del club sanjuanino. La Policía y la Justicia ya detuvieron a varios integrantes de ambos bandos tras los últimos tiroteos en barrios de Capital y Chimbas.

