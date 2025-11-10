Fue a acordar prisión domiciliaria y lo detuvieron por causas previas

El magistrado lo declaró culpable de amenazas simples y daño en concurso real, dispuso su reincidencia y ordenó unificar la pena con la condena federal previa —también de seis meses—, por lo que permanecerá un año en el Penal de Chimbas.

Entre los episodios atribuidos, Rodríguez Marcoleta habría disparado contra una vivienda en el barrio Costa Canal I, en Capital, y protagonizado otros ataques en Chimbas, uno de ellos en el barrio Conjunto 5 y otro en Villa Sarmiento, donde rompió la puerta de una casa junto a un grupo de desconocidos.

Su detención se enmarca en la investigación por los enfrentamientos entre las facciones “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”, que desde hace meses mantienen una disputa violenta por el control de la tribuna del club sanjuanino. La Policía y la Justicia ya detuvieron a varios integrantes de ambos bandos tras los últimos tiroteos en barrios de Capital y Chimbas.