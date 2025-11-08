"
San Juan 8 > Policiales > falleció

Una mujer de 80 años falleció tras caer a un canal de riego en La Chimbera

La fallecida fue identificada como Pabla Elba Leyes, residía frente al canal donde se produjo el lamentable hecho.

Este sábado alrededor de las 13:25 h, personal de la Comisaría 32° intervino en el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un canal de riego ubicado a la vera de la Ruta Provincial N°279, entre calle 24 y calle 25, en La Chimbera, 25 de Mayo.

La fallecida fue identificada como Pabla Elba Leyes, de 80 años, quien residía frente al canal donde se produjo el lamentable hecho.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la señora Leyes solía cruzar la ruta diariamente para tirar basura en un tarro plástico de 20 litros, lavarlo y regresar a su domicilio, donde vivía junto a un hijo y un nieto. Este último manifestó haberla visto por última vez entre las 10:30 y las 11:00, realizando tareas de limpieza en su vivienda.

Según las primeras pericias, la mujer habría resbalado y caído al canal mientras realizaba sus tareas habituales. El cauce, de 1,93 metros de ancho y 70 centímetros de profundidad, presentaba un fuerte caudal al momento del hecho, lo que habría arrastrado el cuerpo unos 160 metros desde el punto de caída.

Una vecina fue quien advirtió la presencia del cuerpo, luego de observar que un tarro obstruía el paso del agua. Al avisar a otro vecino, este retiró el recipiente y notó el cadáver flotando. La víctima fue identificada una vez que descendió el nivel del agua.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Brigada de Delitos Especiales, junto al médico legista Dr. Facundo Roy, quien examinó el cuerpo y determinó que no presentaba heridas contusas ni signos de violencia. El profesional estimó un intervalo post mortem de aproximadamente seis horas, y observó en la mano izquierda restos de tierra bajo las uñas, producto del arrastre.

Por orden judicial, se dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado para autopsia, con intervención de la Oficina Judicial Penal.

En el hecho intervinieron el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del trágico suceso.

