El aumento del precio de la carne volvió a sentirse en los mostradores sanjuaninos. Según referentes de carnicerías ubicadas en los departamentos de Santa Lucía y Capital, en las últimas dos semanas los valores escalaron un 12%, con un incremento del 7% solo durante el último fin de semana, que se suma al 5% registrado la semana anterior.
Subió la carne en San Juan: el asado y el vacío, entre los cortes más afectados
En las últimas dos semanas, el precio de la carne aumentó un 12% en carnicerías de la provincia. El asado y el vacío lideran la lista de subas, según confirmaron desde comercios de Santa Lucía y Capital.