Subió la carne en San Juan: el asado y el vacío, entre los cortes más afectados

En las últimas dos semanas, el precio de la carne aumentó un 12% en carnicerías de la provincia. El asado y el vacío lideran la lista de subas, según confirmaron desde comercios de Santa Lucía y Capital.

El aumento del precio de la carne volvió a sentirse en los mostradores sanjuaninos. Según referentes de carnicerías ubicadas en los departamentos de Santa Lucía y Capital, en las últimas dos semanas los valores escalaron un 12%, con un incremento del 7% solo durante el último fin de semana, que se suma al 5% registrado la semana anterior.

Entre los cortes más afectados figuran el vacío, que se vende a $14.500 el kilo, y el asado, que alcanza los $13.999. En tanto, las costillas se ubican en $12.500, el asado de cerdo en $9.000, y el chorizo de cerdo premium en $7.000.

Los comerciantes advirtieron que los ajustes responden a los aumentos aplicados por los frigoríficos y mayoristas, y que los precios podrían continuar en alza si la tendencia inflacionaria no se frena. “En los últimos días, los proveedores ya avisaron que los valores podrían volver a subir”, señalaron desde una carnicería de Santa Lucía.

