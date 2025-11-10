Subió la carne en San Juan: el asado y el vacío, entre los cortes más afectados

Entre los cortes más afectados figuran el vacío, que se vende a $14.500 el kilo, y el asado, que alcanza los $13.999. En tanto, las costillas se ubican en $12.500, el asado de cerdo en $9.000, y el chorizo de cerdo premium en $7.000.

Los comerciantes advirtieron que los ajustes responden a los aumentos aplicados por los frigoríficos y mayoristas, y que los precios podrían continuar en alza si la tendencia inflacionaria no se frena. “En los últimos días, los proveedores ya avisaron que los valores podrían volver a subir”, señalaron desde una carnicería de Santa Lucía.