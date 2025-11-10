El gobierno provincial marcó que el futuro del radiotelescopio depende de Nación

El funcionario destacó que la controversia no está centrada en el aspecto científico del radiotelescopio, sino en las implicancias tecnológicas y estratégicas del proyecto, que involucra cooperación con China. “Esto depende más de la Cancillería y de la política exterior que de las voluntades de la Provincia o de la Universidad”, sostuvo.

La aclaración del Ejecutivo provincial llega luego de que la UNSJ, a través del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro, pidiera la intervención directa de Orrego ante Nación. La Universidad advierte que el proyecto se encuentra paralizado por trabas administrativas en Aduana, donde permanecen retenidos cuatro contenedores con componentes clave para el ensamblado del radiotelescopio.

El gobernador Marcelo Orrego ya se había expresado en términos similares, indicando que el Gobierno de San Juan “acompaña y facilita” el desarrollo científico, pero que debe actuar con prudencia institucional, sin intervenir en decisiones que competen a la política exterior del país.

Con esta posición, la Provincia reafirma su respaldo al ámbito científico local, aunque reconoce que la continuidad del Proyecto CART (China–Argentina Radio Telescope) dependerá de la postura que adopte el Gobierno Nacional en el marco de su actual alineamiento estratégico internacional.