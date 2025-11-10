El Gobierno de San Juan respondió públicamente al pedido de intervención que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizó días atrás para intentar salvar el proyecto del radiotelescopio chino en Calingasta. Desde Casa de Gobierno confirmaron que la gestión de Marcelo Orrego sigue el tema “con atención y diálogo permanente”, aunque remarcaron que la definición sobre el futuro del proyecto es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
El gobierno provincial marcó que el futuro del radiotelescopio depende de Nación
Tras el pedido de la UNSJ para que Orrego intervenga por el radiotelescopio chino, el Gobierno provincial sostuvo que sigue el tema de cerca, pero que la decisión corresponde al ámbito nacional y a la política exterior.