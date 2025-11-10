El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión por corrupción, salió de la cárcel parisina de La Santé luego de 20 días gracias a la decisión tomada este lunes por el Tribunal de Apelación de París, que decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia y la imposibilidad de contactar con el ministro de Justicia, Gérard Darmanin.
El expresidente francés, Sarkozy, salió de la cárcel tras decisión del tribunal
“Es muy duro, muy duro. Ciertamente lo es para cualquier detenido. Yo diría incluso que es extenuante”, dijo el ex presidente Francés sobre estar preso.