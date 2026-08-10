Forzó una puerta, entró a robar y lo encontraron revolviendo una habitación

Además, la mujer advirtió que la puerta de ingreso de la casa había sido violentada, por lo que decidió comunicarse con el 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Con esa información, los policías ingresaron al domicilio para verificar la situación. Una vez dentro de la vivienda, los efectivos encontraron a un hombre revolviendo las pertenencias del propietario.

Según informaron desde la Policía, el sospechoso estaba tomando distintos elementos y guardándolos dentro de una mochila negra que llevaba consigo, aparentemente con la intención de sacarlos de la casa.

La situación fue interrumpida cuando llegó el propietario del domicilio. El hombre aseguró que no conocía al individuo y reconoció como propios los elementos que tenía en su poder. El sospechoso fue identificado como Ramírez, de 27 años, y quedó detenido en el lugar. Tras la aprehensión, se dio intervención a la UFI Flagrancia, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada como “Robo agravado” y ahora se deberán determinar las circunstancias en las que el hombre ingresó a la vivienda y la participación que habría tenido la persona vinculada a la motocicleta observada por la vecina.