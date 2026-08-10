El robo ocurrió en una vivienda del barrio Olivares de Natania, en Rivadavia, y terminó con un hombre detenido prácticamente en plena maniobra. El sospechoso había ingresado a una casa luego de forzar la puerta de entrada y fue encontrado por la Policía mientras revolvía las pertenencias de una de las habitaciones.
Forzó una puerta, entró a robar y lo encontraron revolviendo una habitación
Un hombre de 27 años fue detenido dentro de una vivienda del barrio Olivares de Natania, en Rivadavia. La Policía llegó tras un llamado al 911 y lo encontró con elementos de la casa que intentaba llevarse.