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Forzó una puerta, entró a robar y lo encontraron revolviendo una habitación

Un hombre de 27 años fue detenido dentro de una vivienda del barrio Olivares de Natania, en Rivadavia. La Policía llegó tras un llamado al 911 y lo encontró con elementos de la casa que intentaba llevarse.

El robo ocurrió en una vivienda del barrio Olivares de Natania, en Rivadavia, y terminó con un hombre detenido prácticamente en plena maniobra. El sospechoso había ingresado a una casa luego de forzar la puerta de entrada y fue encontrado por la Policía mientras revolvía las pertenencias de una de las habitaciones.

Todo comenzó cuando personal de la Comisaría 13ª, junto a efectivos de la División Comando Radioeléctrico Oeste, realizaba recorridas de prevención y recibió una alerta por un posible robo en la zona de calle Picual y avenida Grafina.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, una vecina les contó que había escuchado un fuerte golpe proveniente de la vivienda de su vecino. Al salir para observar qué ocurría, alcanzó a ver que una motocicleta Corven 150 cc se alejaba de la zona.

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Además, la mujer advirtió que la puerta de ingreso de la casa había sido violentada, por lo que decidió comunicarse con el 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Con esa información, los policías ingresaron al domicilio para verificar la situación. Una vez dentro de la vivienda, los efectivos encontraron a un hombre revolviendo las pertenencias del propietario.

Según informaron desde la Policía, el sospechoso estaba tomando distintos elementos y guardándolos dentro de una mochila negra que llevaba consigo, aparentemente con la intención de sacarlos de la casa.

La situación fue interrumpida cuando llegó el propietario del domicilio. El hombre aseguró que no conocía al individuo y reconoció como propios los elementos que tenía en su poder. El sospechoso fue identificado como Ramírez, de 27 años, y quedó detenido en el lugar. Tras la aprehensión, se dio intervención a la UFI Flagrancia, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada como “Robo agravado” y ahora se deberán determinar las circunstancias en las que el hombre ingresó a la vivienda y la participación que habría tenido la persona vinculada a la motocicleta observada por la vecina.

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