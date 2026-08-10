Thiago Almada ya es jugador de River: cuánto pagó y hasta cuándo firmó

“Estoy muy feliz de poder estar acá. Estoy cumpliendo un sueño de jugar en un club como River Plate”, expresó Almada en el video de presentación. Además, agradeció el recibimiento de los hinchas y aseguró que espera “poder darles muchas alegrías”.

Un refuerzo para cambiar el presente

La llegada del mediocampista se produce en un momento complicado para River. El equipo acumula cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y viene de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi en los dieciseisavos de final.

En esos últimos cinco partidos, además, el Millonario no consiguió marcar goles, por lo que la dirigencia aceleró la búsqueda de futbolistas con experiencia internacional. Almada se suma así a otros nombres de peso que llegaron al club, como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos con pasado en la Selección argentina.

El recorrido de Almada por Europa y América

Antes de regresar al país, Almada tuvo un recorrido internacional que comenzó en Atlanta United, en Estados Unidos. Luego pasó por Botafogo, donde fue campeón de la Copa Libertadores, y posteriormente jugó en Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.

Durante su única temporada en el conjunto español disputó 40 partidos oficiales, aunque fue titular en 18 oportunidades. En ese período convirtió cuatro goles y dio dos asistencias.

El Atlético de Madrid confirmó su salida con un mensaje de despedida y destacó que el argentino había llegado al club un año antes. Ahora, Almada vuelve al fútbol argentino con un desafío diferente: ponerse la camiseta de River y ayudar a un equipo que necesita cambiar rápidamente su presente deportivo.

Para el Millonario, además, su llegada representa una apuesta económica inédita: los 20 millones de dólares convierten al pase en el más caro realizado por un club argentino.