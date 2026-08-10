Shakira: "Mi corazón está con todos los que sintieron el terremoto"

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4

Al menos 111 personas murieron el lunes a causa de un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, y el Gobierno declaró situación de “desastre nacional” a raíz del sismo que afectó varios departamentos del país.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo De la Espriella, anunció la declaración de “desastre” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

Según los últimos reportes, cuatro de esas muertes se registran en Chocó; 40 en Risaralda, una en Antioquia y 27 en el Valle del Cauca, según pudo saberse.

El sismo provocó evacuaciones incluso en Bogotá. Testigos informaron haber sentido el temblor en toda la capital y hasta la costa de Barranquilla, así como en el vecino Ecuador, al sur.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones, y medios locales difundieron imágenes de fachadas de edificios caídos.