Detectaron 29 conductores con alcoholemia positiva en controles viales

En Chimbas, en tanto, los agentes de tránsito detuvieron la marcha de una motocicleta Appia 110 c.c. El conductor presentaba un evidente estado de nerviosismo y el rodado carecía de toda documentación. Al inspeccionar las numeraciones del motor, los oficiales constataron que los dígitos identificatorios estaban desbastados. Por ello se dio intervención a la fiscalía, que ordenó el secuestro preventivo de la moto y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Desde la D-7 recordaron las pautas básicas para circular en la provincia. Entre ellas, ceder siempre el paso al vehículo que se aproxima por la derecha, salvo señalización en contrario o ante vehículos de emergencia. También remarcaron la obligatoriedad de llevar licencia de conducir vigente, cédula del automotor y comprobante de seguro. Los autos deben contar con matafuego y balizas normalizadas, y los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero.

En el caso de las motocicletas, tanto conductor como acompañante deben usar casco y, si el vehículo no tiene parabrisas, anteojos de seguridad.

La Policía solicitó además evitar el uso de escapes libres o modificados. Advirtieron que ese tipo de dispositivos generan ruidos que exceden los límites permitidos y afectan la tranquilidad de los vecinos. Circular con caños de escape sin silenciador constituye una infracción y es motivo de retención y radiación del vehículo.