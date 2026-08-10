Detuvieron al tercer acusado por el violento ataque a un remisero en Chimbas

Sin embargo, al ingresar sus datos al sistema judicial, surgió un dato que cambió por completo el procedimiento: Páez Verón tenía un pedido de captura vigente.

La orden había sido emitida el 15 de julio de 2026 por la UFI Genérica, en el marco de una causa caratulada como “lesiones por arma de fuego”, relacionada con el ataque que tuvo como víctima al remisero Rodríguez. De esta manera, el joven quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El caso se remonta a julio, cuando Rodríguez fue atacado a tiros mientras se encontraba trabajando como remisero en Chimbas. El violento episodio generó una investigación para determinar las circunstancias del ataque y quiénes participaron.

La pesquisa avanzó posteriormente sobre integrantes de la familia Páez y permitió identificar a tres personas presuntamente vinculadas con el hecho. Con la detención de Thiago Páez Verón, la investigación suma ahora a su tercer implicado, mientras la Justicia deberá determinar su grado de participación en el ataque.

Su padre y su hermano ya fueron condenados

Antes de esta detención, la causa ya había derivado en condenas contra Carlos Maximiliano Páez y Aarón Páez, padre y hermano de Thiago.

Carlos Páez recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de uso de arma de fuego en perjuicio de Rodríguez. En tanto, Aarón Páez fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión condicional por amenazas agravadas.

Como ambas penas fueron de ejecución condicional, los dos recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a reglas de conducta. Carlos Páez, por ejemplo, tiene prohibido acercarse al domicilio de Rodríguez o mantener contacto con él, mientras que Aarón debe respetar una prohibición de acercamiento de 300 metros durante dos años.

El remisero ya recibió el alta

En las últimas horas también se conoció que Rodríguez recibió el alta médica después de permanecer internado como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Ahora, con el tercer implicado detenido, la investigación continuará para establecer qué rol tuvo Páez Verón en el episodio y cómo se produjo el ataque que terminó con el remisero herido a balazos.