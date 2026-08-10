River Plate no jugará este miércoles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que estaba previsto para las 21:30 en Colombia, fue suspendido a raíz del fuerte terremoto que afectó al país durante las últimas horas.
River-Independiente Santa Fe suspendido por el terremoto en Colombia
El partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana estaba previsto para este miércoles en Bogotá, pero fue suspendido tras el fuerte terremoto que golpeó Colombia y dejó más de 100 muertos.