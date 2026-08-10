River-Independiente Santa Fe suspendido por el terremoto en Colombia

El fuerte sismo provocó daños en distintas zonas de Colombia y también fue percibido en sectores de Ecuador y Panamá. El saldo informado hasta el momento supera las 100 personas fallecidas y las 80 heridas.

Cuándo podría jugarse River-Santa Fe

La intención sería reprogramar el partido para la próxima semana, aunque todavía no existe una fecha ni una sede confirmada oficialmente. Entre las alternativas que se analizan aparecen Bogotá u otra ciudad de Colombia, además de sedes internacionales como Quito, Miami o Lima.

El calendario de River es uno de los factores que dificulta encontrar una nueva fecha. El equipo dirigido por Eduardo Coudet tiene por delante una agenda cargada y la serie de octavos de final debe completarse sin alterar demasiado el resto de la competencia.

La revancha, en principio, se mantendría en el Monumental, aunque también dependerá de la nueva programación que defina la organización del torneo. Por ahora, River suspendió su viaje y quedó a la espera de la decisión oficial de Conmebol para conocer cuándo y dónde continuará su camino en la Copa Sudamericana.