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River-Independiente Santa Fe suspendido por el terremoto en Colombia

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana estaba previsto para este miércoles en Bogotá, pero fue suspendido tras el fuerte terremoto que golpeó Colombia y dejó más de 100 muertos.

River Plate no jugará este miércoles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que estaba previsto para las 21:30 en Colombia, fue suspendido a raíz del fuerte terremoto que afectó al país durante las últimas horas.

La decisión obligó al Millonario a cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Colombia. La suspensión fue informada inicialmente por el periodista Hernán Castillo, quien sigue la actualidad del club, y se espera la comunicación oficial de la Conmebol con la nueva fecha y sede.

El terremoto se registró este lunes por la mañana y tuvo epicentro en la región de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá. Según la información difundida sobre el fenómeno, el movimiento alcanzó una magnitud estimada de 7,4.

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El fuerte sismo provocó daños en distintas zonas de Colombia y también fue percibido en sectores de Ecuador y Panamá. El saldo informado hasta el momento supera las 100 personas fallecidas y las 80 heridas.

Cuándo podría jugarse River-Santa Fe

La intención sería reprogramar el partido para la próxima semana, aunque todavía no existe una fecha ni una sede confirmada oficialmente. Entre las alternativas que se analizan aparecen Bogotá u otra ciudad de Colombia, además de sedes internacionales como Quito, Miami o Lima.

El calendario de River es uno de los factores que dificulta encontrar una nueva fecha. El equipo dirigido por Eduardo Coudet tiene por delante una agenda cargada y la serie de octavos de final debe completarse sin alterar demasiado el resto de la competencia.

La revancha, en principio, se mantendría en el Monumental, aunque también dependerá de la nueva programación que defina la organización del torneo. Por ahora, River suspendió su viaje y quedó a la espera de la decisión oficial de Conmebol para conocer cuándo y dónde continuará su camino en la Copa Sudamericana.

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