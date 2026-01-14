"
Entró a una casa y lo descubrieron escondido: ahora jugará en el Penal

Un hombre fue condenado a cinco meses de prisión efectiva por violación de domicilio. La pena se unificó con una condena previa y se dictó tras un procedimiento de flagrancia.

Un hombre fue condenado a cinco meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de violación de domicilio, en el marco de un juicio abreviado. La sentencia incluyó la unificación de penas, debido a antecedentes penales previos, y la declaración de reincidencia, además del dictado de prisión preventiva.

La pena surgió de la acumulación de una condena anterior de cuatro mesestres de cumplimiento efectivo y uno condicional— y una nueva sanción de un mes, lo que totalizó cinco meses de prisión efectiva.

El episodio ocurrió el 12 de enero, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por la jurisdicción y fue comisionado por el sistema de emergencias ante el alerta por el ingreso de dos hombres a un domicilio, en la intersección de calle Neuquén y calle Luis Beltrán, en el departamento Chimbas.

Al llegar al lugar, vecinos de la zona indicaron haber visto a los sospechosos cruzar el portón de la vivienda y aportaron datos sobre su vestimenta. Ante esa situación, se solicitó apoyo policial y se montó un operativo en el interior del inmueble.

Los efectivos ingresaron a la propiedad y constataron que desde el exterior se observaba una luz encendida, que fue apagada en el momento del ingreso policial. Tras un rastrillaje por el sector sur del domicilio, donde el cierre perimetral era precario, lograron aprehender a uno de los sospechosos, que se encontraba oculto en un rincón de una mesada utilizada como parrillero.

El detenido tenía en su poder una mochila roja y negra, en cuyo interior se secuestraron prendas de vestir y un monedero. La aprehensión se realizó en condiciones de escasa visibilidad, debido a la falta de iluminación artificial en el lugar.

Posteriormente, los policías se comunicaron con el propietario de la vivienda, quien se hizo presente y tomó conocimiento de lo ocurrido. Tras dar intervención a la autoridad judicial correspondiente, se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, que derivó en la condena efectiva dictada en las últimas horas.

