Una maestra argentina entre los 10 mejores del mundo: trabaja en una escuela rural

image Gloria viaja en moto dos horas hasta llegar a la escuela, que de lunes a viernes funciona también como hogar para sus 15 alumnos.

La misma organización sostuvo que Cisneros, además, cumple funciones de cuidadora, administradora y líder comunitaria ante la falta de apoyo institucional, al tiempo en que incorporó tecnología, estrategias de aprendizaje activo y proyectos que impulsan la participación de los estudiantes.

El ganador será anunciado durante el World Governments Summit, que se celebrará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái, donde la educadora competirá por el premio mayor.

Cisneros fue seleccionada junto a Rouble Nagi, de India; Jasmyn Wright, de Estados Unidos; Colleen O’Rourke, de Australia; Adeola Olufunke Akinsulure, de Nigeria; Timothy James Stiven, también de Estados Unidos; Alfonso Filippone, de Italia; Joshue Castellanos Paternina, de Colombia; Ana Hernández Revuelta, de España, y Ewa Stefania Drobek, de Polonia.

Un sueño más

El nuevo sueño que hoy la moviliza es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales continuar sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades. Mientras tanto, dedica parte de su tiempo a capacitar a colegas y promover el aprendizaje permanente en una región donde es considerada una docente modelo.

Embed - Entre las 10 MEJORES DOCENTES del MUNDO I GLORIA CISNEROS EN RADIO CON VOS

“Tenemos una nueva oportunidad de reconocer a los docentes, de aplaudirlos y de contar en nuestros entornos que la educación es el camino para salir adelante. Gloria es un vivo retrato de que la educación transforma vidas”, expresó Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey.

Sunny Varkey, fundador del Global Teacher Prize, destacó el alcance del trabajo de la docente argentina. “El premio fue creado para poner en valor a educadores cuya dedicación, creatividad y compasión merecen ser celebradas y compartidas con el mundo. El trabajo de Gloria va mucho más allá del aula: toca vidas y transforma el mundo”, señaló.

Desde la UNESCO, la subdirectora general de Educación, Stefania Giannini, subrayó la importancia de reconocer a los docentes en un contexto global complejo. “No vamos a estar a la altura de los desafíos actuales si no invertimos en docentes”, afirmó al referirse a los finalistas del premio.

Gloria competirá por el galardón junto a colegas de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy y se anunciará durante el World Governments Summit, que se realizará en Dubái entre el 3 y el 5 de febrero de 2026.

Mientras tanto, desde una escuela rural del Impenetrable chaqueño, una maestra argentina sigue mostrando que la educación puede cambiar destinos.