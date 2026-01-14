Reforma a la Ley de Salud Mental: situación actual y puntos en discusión

La ley vigente establece que las personas solo pueden ser internadas contra su voluntad si existe riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y únicamente mientras esa situación persista. Además, prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos y ordenó el cierre de los existentes antes de 2020, un plazo que no se cumplió en su totalidad.

image

Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (2019), aún existen 162 instituciones monovalentes en todo el país, públicas y privadas, con alrededor de 12 mil personas internadas, y un promedio de permanencia de 8,2 años. Organizaciones civiles advierten que el sistema continúa siendo hospitalocéntrico y que persisten prácticas de violencia y discriminación hacia personas institucionalizadas.

Otro de los puntos señalados es el incumplimiento presupuestario. La ley establece que al menos el 10% del gasto total en salud debe destinarse al área de salud mental, pero los datos disponibles indican que ese porcentaje se redujo a alrededor del 1,5% en los últimos años.

image

Las reformas propuestas reactivaron el debate entre profesionales, organizaciones sociales y sectores vinculados a la seguridad, que plantean posiciones encontradas sobre la internación involuntaria, la atención comunitaria y la respuesta ante episodios de crisis. Mientras el Ejecutivo avanza en la redacción del proyecto, se anticipa una discusión legislativa intensa sobre el futuro del modelo de salud mental en el país.

Por Gabriel Rotter.