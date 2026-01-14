RedTulum tiene beneficios: reintegros del 100% pagando con el celular

image

Además, se encuentra disponible una promoción de Mercado Pago, que también ofrece reintegros del 100% en viajes en colectivo, hasta agotar el stock de cupones o alcanzar un tope global de $150.000.000 en reintegros, lo que ocurra primero. Este beneficio está dirigido únicamente a usuarios que hayan recibido la notificación y activen previamente la promoción desde la aplicación.

Para acceder a esta propuesta, el usuario debe cumplir al menos una condición: no haber realizado viajes anteriores en líneas habilitadas pagando con QR de Mercado Pago, ya sea en colectivos o subtes; o no haber sido beneficiario de promociones similares ni haber utilizado ese medio de pago desde el 15 de enero de 2025 hasta la activación del beneficio.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que cada promoción cuenta con requisitos específicos y remarcaron la importancia de verificar el medio de pago utilizado y la activación previa de los beneficios, para asegurar la correcta acreditación de los reintegros.