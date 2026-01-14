El Gobierno de San Juan informó que los usuarios del transporte público de la RedTulum pueden acceder a reintegros en el valor del pasaje al abonar con el celular, a partir de la incorporación de nuevas modalidades de pago digital. Desde el Ministerio de Gobierno aclararon que se trata de promociones externas al sistema SUBE, impulsadas por empresas privadas.
RedTulum tiene beneficios: reintegros del 100% pagando con el celular
Usuarios de la RedTulum pueden acceder a reintegros al pagar el colectivo con el celular. Hay beneficios con Visa Débito y Mercado Pago, aunque aclararon que no dependen del sistema SUBE.