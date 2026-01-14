"
RedTulum tiene beneficios: reintegros del 100% pagando con el celular

Usuarios de la RedTulum pueden acceder a reintegros al pagar el colectivo con el celular. Hay beneficios con Visa Débito y Mercado Pago, aunque aclararon que no dependen del sistema SUBE.

El Gobierno de San Juan informó que los usuarios del transporte público de la RedTulum pueden acceder a reintegros en el valor del pasaje al abonar con el celular, a partir de la incorporación de nuevas modalidades de pago digital. Desde el Ministerio de Gobierno aclararon que se trata de promociones externas al sistema SUBE, impulsadas por empresas privadas.

Una de las alternativas vigentes es el beneficio asociado a Visa Débito, que permite obtener un reintegro de hasta el 100% del pasaje, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Para acceder, el pago debe realizarse desde el teléfono celular, mediante una billetera digital que tenga asociada la tarjeta y con la función NFC habilitada.

Según se informó, el reintegro se acredita de manera automática en la cuenta del usuario, con un plazo estimado de 20 a 30 días hábiles, dependiendo del banco o billetera utilizada. La promoción está vigente desde octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, exclusivamente para tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina. No aplica si el pago se realiza con la tarjeta física ni mediante código QR.

Además, se encuentra disponible una promoción de Mercado Pago, que también ofrece reintegros del 100% en viajes en colectivo, hasta agotar el stock de cupones o alcanzar un tope global de $150.000.000 en reintegros, lo que ocurra primero. Este beneficio está dirigido únicamente a usuarios que hayan recibido la notificación y activen previamente la promoción desde la aplicación.

Para acceder a esta propuesta, el usuario debe cumplir al menos una condición: no haber realizado viajes anteriores en líneas habilitadas pagando con QR de Mercado Pago, ya sea en colectivos o subtes; o no haber sido beneficiario de promociones similares ni haber utilizado ese medio de pago desde el 15 de enero de 2025 hasta la activación del beneficio.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que cada promoción cuenta con requisitos específicos y remarcaron la importancia de verificar el medio de pago utilizado y la activación previa de los beneficios, para asegurar la correcta acreditación de los reintegros.

