Seis allanamientos y dos detenidos por robos a conductores de Uber y Didi

Una investigación por robos reiterados a conductores de Uber y Didi derivó en seis allanamientos, dos detenidos y el secuestro de armas y elementos robados en Capital y Chimbas.

Una investigación desarrollada por personal de la División Robos y Hurtos permitió desarticular a un grupo acusado de cometer robos reiterados a choferes de transporte por aplicaciones en distintos puntos de San Juan, principalmente en la zona de Concepción.

Según la pesquisa, los sospechosos utilizaban una misma modalidad: solicitaban viajes a través de plataformas como Uber y Didi y, una vez que el conductor arribara al lugar pactado, lo asaltaban para sustraerle teléfonos celulares, billeteras y otros efectos personales.

Tras varias semanas de tareas investigativas —que incluyeron relevamiento de información, análisis de patrones delictivos y diligencias de campo— los investigadores lograron identificar a los presuntos autores.

Con órdenes judiciales autorizadas, se realizaron seis allanamientos simultáneos en viviendas del barrio General Acha, barrio Dorrego (Capital) y barrio Levenson, en Chimbas.

Como resultado de los operativos, se concretó la detención de dos personas mayores de edad, una de las cuales se encontraba prófuga del régimen de salidas transitorias. Además, se secuestraron dos armas de fuego, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los hechos y varias billeteras que coincidirían con las denunciadas por las víctimas.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, y no se descarta la adopción de nuevas medidas en el marco de la investigación.

