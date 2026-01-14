Seis allanamientos y dos detenidos por robos a conductores de Uber y Didi

Con órdenes judiciales autorizadas, se realizaron seis allanamientos simultáneos en viviendas del barrio General Acha, barrio Dorrego (Capital) y barrio Levenson, en Chimbas.

Como resultado de los operativos, se concretó la detención de dos personas mayores de edad, una de las cuales se encontraba prófuga del régimen de salidas transitorias. Además, se secuestraron dos armas de fuego, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los hechos y varias billeteras que coincidirían con las denunciadas por las víctimas.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, y no se descarta la adopción de nuevas medidas en el marco de la investigación.