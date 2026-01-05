El intento de robo cometido por tres jóvenes oriundas de Caucete en un hipermercado de la Capital sanjuanina no terminó con una condena de prisión. Por el contrario, la Justicia resolvió aplicar una salida alternativa que generó repercusiones: trabajo comunitario, una multa simbólica y la prohibición de ingresar al comercio afectado.
Intentaron robar, fueron detenidas y la causa se resolvió con probation
