Intentaron robar, fueron detenidas y la causa se resolvió con probation

Entre las medidas impuestas, hubo una que llamó particularmente la atención: el magistrado les prohibió el ingreso al Hiper Libertad durante un año, es decir, al lugar donde se produjo el hecho.

El episodio ocurrió el martes 30 de diciembre, alrededor de las 21:15, cuando personal de seguridad del comercio detectó que las jóvenes ocultaban mercadería entre carteras, mochilas y prendas. Según el parte policial, habían viajado desde Caucete hasta la Capital con el aparente objetivo de cometer el hurto.

El botín incluía fiambres, bebidas, productos de belleza, perfumes, protectores solares y preservativos. Aunque lograron salir del local sin abonar los productos, fueron interceptadas a pocos metros por efectivos policiales que realizaban tareas de prevención, recuperándose la totalidad de la mercadería.

Las acusadas fueron identificadas como Agostina María Molina (20), Agustina Nicol Tello (19) y María Jazmín Correa (19). En la audiencia realizada días después del hecho, la Justicia resolvió avanzar con esta medida alternativa, que evita una condena penal formal pero impone obligaciones concretas orientadas a la reparación del daño y la reinserción social.