"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robar

Intentaron robar, fueron detenidas y la causa se resolvió con probation

Tres jóvenes de Caucete evitaron la prisión tras un intento de hurto en el Hiper Libertad. El juez otorgó probation con trabajo comunitario, una multa simbólica y la prohibición de ingresar al comercio.

El intento de robo cometido por tres jóvenes oriundas de Caucete en un hipermercado de la Capital sanjuanina no terminó con una condena de prisión. Por el contrario, la Justicia resolvió aplicar una salida alternativa que generó repercusiones: trabajo comunitario, una multa simbólica y la prohibición de ingresar al comercio afectado.

El caso fue analizado por un juez de Garantías, quien otorgó la suspensión de juicio a prueba (probation) al considerar que se trató de un delito de menor gravedad y que las imputadas no registraban antecedentes penales. De esta manera, el proceso penal quedó suspendido por el término de un año.

Como condición principal, las jóvenes deberán cumplir 120 horas de trabajo comunitario no remunerado, que se desarrollarán en la Municipalidad de Caucete y deberán completarse en un plazo máximo de ocho meses. Además, cada una deberá abonar $50.000 en concepto de reparación simbólica, dinero que será destinado a merenderos comunitarios.

Te puede interesar...

Entre las medidas impuestas, hubo una que llamó particularmente la atención: el magistrado les prohibió el ingreso al Hiper Libertad durante un año, es decir, al lugar donde se produjo el hecho.

El episodio ocurrió el martes 30 de diciembre, alrededor de las 21:15, cuando personal de seguridad del comercio detectó que las jóvenes ocultaban mercadería entre carteras, mochilas y prendas. Según el parte policial, habían viajado desde Caucete hasta la Capital con el aparente objetivo de cometer el hurto.

El botín incluía fiambres, bebidas, productos de belleza, perfumes, protectores solares y preservativos. Aunque lograron salir del local sin abonar los productos, fueron interceptadas a pocos metros por efectivos policiales que realizaban tareas de prevención, recuperándose la totalidad de la mercadería.

Las acusadas fueron identificadas como Agostina María Molina (20), Agustina Nicol Tello (19) y María Jazmín Correa (19). En la audiencia realizada días después del hecho, la Justicia resolvió avanzar con esta medida alternativa, que evita una condena penal formal pero impone obligaciones concretas orientadas a la reparación del daño y la reinserción social.

Temas

Te puede interesar