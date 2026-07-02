Una España contundente pasó por arriba a Austria y ya espera rival en octavos

La primera señal de superioridad llegó con un gol de Marc Cucurella, que fue anulado por el VAR debido a una infracción sobre el arquero en un tiro de esquina. Sin embargo, el dominio español era tan marcado que el tanto parecía apenas cuestión de tiempo.

La apertura del marcador llegó a los 36 minutos. Tras una gran proyección de Cucurella por la izquierda, Mikel Oyarzabal apareció dentro del área y definió de primera para establecer el 1-0. Antes del descanso, España pudo ampliar la ventaja con un tiro libre de Álex Baena que se estrelló en el travesaño y otro remate de Lamine Yamal que también encontró el palo.

Lejos de conformarse, el campeón de Europa mantuvo el mismo ritmo en el complemento. Austria nunca logró discutirle el control del partido y apenas generó una ocasión aislada, mientras que España siguió atacando con intensidad y profundidad por las bandas.

El segundo gol llegó a los 20 minutos del segundo tiempo. Baena volvió a participar en la jugada con un centro atrás y Pedro Porro sorprendió entrando al área para conectar de cabeza y ampliar la diferencia.

Cuando el encuentro llegaba a su final, David Alaba evitó sobre la línea lo que parecía otro gol español tras una volea de Yamal. Pero la resistencia austríaca terminó cediendo definitivamente a los 43 minutos, cuando Cucurella volvió a asistir con precisión y Oyarzabal selló el 3-0 con una definición cruzada.

ES GOLEADA DE ESPAÑA



Otra vez apareció Oyarzabal para convertir su doblete y el 3-0 de su equipo ante Austria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gDP7oCAViS — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Con su doblete, el delantero de la Real Sociedad llegó a cuatro goles en cuatro partidos y se consolidó como el máximo artillero de España en este Mundial.

Más allá del resultado, la actuación dejó una certeza: España encontró su mejor versión justo cuando comenzaron los cruces de eliminación directa. Con autoridad, solidez defensiva y un ataque que generó situaciones durante todo el encuentro, el conjunto de De la Fuente confirmó que está preparado para pelear por el título.

Ahora, el desafío será aún mayor. El próximo lunes, La Roja buscará un lugar en los cuartos de final frente al ganador del esperado duelo entre Portugal y Croacia.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Realiza una cobertura especial del torneo y transmite todos los partidos de la Selección Argentina.