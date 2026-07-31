"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > tragedia

El humo despertó a un nene de 9 años y evitó una tragedia: una familia necesita ayuda

Una familia de Villa Obrera, en Chimbas, perdió prácticamente todas sus pertenencias tras un incendio que arrasó con su vivienda. Dentro de la casa estaban dos niños, uno de ellos con discapacidad, y una mujer con Alzheimer.

Lo que parecía una mañana normal terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia de Villa Obrera, Chimbas. Mientras los padres estaban fuera de la casa, un incendio se desató en el dormitorio principal y, en cuestión de minutos, las llamas consumieron gran parte de la vivienda y dejaron a la familia prácticamente con lo puesto.

Dentro de la casa estaban una joven de 21 años, su hermano de 9 años con discapacidad y su abuela, una mujer que padece Alzheimer. Afortunadamente, todos lograron salir antes de que el fuego se propagara por completo.

Carlos Torres, dueño de la vivienda, recordó que se encontraba trabajando cuando recibió la llamada que jamás imaginó. "Mi hija me llamó llorando y desesperada para decirme que la casa se estaba incendiando. Llegué como pude, pero ya estaba todo consumido", contó.

Te puede interesar...

Su esposa tampoco estaba en el domicilio. Había salido para realizar un trámite relacionado con el tratamiento de salud del hijo menor.

El pequeño que dio la primera señal

La familia cree que el desenlace pudo haber sido mucho peor si el niño no hubiera reaccionado. Según relató su padre, el pequeño se despertó tosiendo por el humo y comenzó a hacerle señas a su hermana porque no podía respirar.

Como tiene dificultades para comunicarse, fue esa reacción la que alertó a la joven de que algo grave estaba ocurriendo. Ella abrió una ventana para buscar aire y, cuando llegaron los vecinos, todos pudieron salir de la vivienda. "Gracias a Dios están todos bien. Eso es lo más importante", dijo Torres, todavía conmovido.

El incendio destruyó el dormitorio matrimonial y arrasó con buena parte de las pertenencias de la familia. Las llamas consumieron la cama, el placard, un sofá, una computadora, un televisor, calzado, ropa y numerosos objetos personales.

Pero el golpe más duro fue para los chicos, que perdieron gran parte de su ropa. "Lo que más necesitamos hoy es ropa para mis hijos. Todo lo que la gente pueda acercar será de muchísima ayuda", expresó.

Un nuevo comienzo gracias a la solidaridad

Mientras intentan recuperarse del impacto emocional, la familia ahora enfrenta otro desafío: volver a empezar desde cero.

Cualquier colaboración, ya sea ropa, calzado, muebles, colchones o elementos para el hogar, puede marcar una diferencia para quienes, en apenas unos minutos, vieron cómo el fuego se llevaba el esfuerzo de toda una vida.

Hoy, más allá de las pérdidas materiales, agradecen que todos hayan logrado salir con vida. Y con esa misma esperanza, apelan a la solidaridad de los sanjuaninos para reconstruir su hogar.

Temas

Te puede interesar