Bomberos voluntarios despidieron con honores a las víctimas de la tragedia aérea

Sergio Trigo, coordinador de Bomberos Voluntarios, expresó el dolor que atraviesa toda la fuerza tras la pérdida de los cuatro funcionarios.

"Es un momento muy difícil para toda la fuerza. Como personal de emergencias, ellos siempre nos acompañaron y estuvieron presentes cuando se los necesitó", señaló.

Trigo recordó que compartió numerosas tareas con Carlos Heredia y que también trabajó en el terreno junto a Rubén Castro y Jorge Carbajal durante distintos operativos de combate de incendios.

"No hay palabras para describir este momento. Vinimos a rendirles todos los honores que se merecen", manifestó.

El coordinador destacó que las cuatro víctimas desempeñaron su labor con un fuerte compromiso y vocación de servicio.

"Todo lo que realizaron fue siempre por la comunidad, sin esperar nada a cambio", afirmó.

Además, remarcó el difícil momento que atraviesan los familiares y señaló que el acompañamiento resulta fundamental.

"La familia es un gran apoyo porque, en momentos como este, son quienes más sienten la pérdida", expresó.

Por último, sostuvo que la ausencia de Heredia, Videla, Castro y Carbajal dejará una huella profunda dentro del sistema de emergencias de la provincia.

"Es un espacio que será muy difícil de llenar por la experiencia y el compromiso que tenían estas personas. Su legado permanecerá entre quienes seguimos trabajando al servicio de la comunidad", concluyó.