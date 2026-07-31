El conmovedor relato del compañero del piloto Matías Valenzuela

El jefe de Operaciones contó que, tras conocerse la noticia, comenzó a recibir numerosos mensajes de personas que habían sido asistidas Matías Valenzula.

"Llegaban mensajes a mi teléfono de números no registrados, de pacientes que habíamos rescatado hace dos o tres años. Eso habla de la persona que era Matías", relató.

Scabuso aseguró que la ausencia del piloto será muy difícil de superar. "Nos va a costar muchísimo. Era un gran profesional y una excelente persona", afirmó.

Sobre las posibles causas del siniestro, el experimentado piloto evitó realizar especulaciones y remarcó que será la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación la encargada de determinar qué ocurrió.

"No puedo hablar de las causales porque no estuve allí y está la Junta trabajando en la investigación. Hay que esperar lo que digan las pericias", sostuvo. También explicó que los helicópteros no cuentan con una caja negra como los aviones comerciales.

"El helicóptero que volaba Matías es uno de los más nuevos del país. Tiene instrumentos electrónicos que almacenan información, pero están ubicados en la cabina y fueron diseñados para brindar datos al mecánico, no para resistir un accidente. Dependerá del impacto si esa información pudo conservarse. Ojalá pueda aportar datos para la investigación", indicó.

Scabuso reiteró que desconoce cómo se produjo el accidente. "No sabemos cómo fue la mecánica del siniestro. Ni siquiera vi los restos, así que no sé qué pasó", manifestó.

Sobre el trabajo que realizan explicó que: "Nuestro trabajo no es 100 por ciento seguro, pero Matías era un profesional muy responsable al mando de un helicóptero, sin importar las condiciones", destacó.

"Matías me salvó la vida"

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando Scabuso recordó un episodio ocurrido hace dos años, en el que Valenzuela fue clave para salvarle la vida tras un accidente aéreo.

"Matías me salvó la vida. Hace dos años me precipité a tierra durante un vuelo y él me salvó. No estoy en una silla de ruedas porque él me salvó", expresó con la voz quebrada.

Finalmente, confesó el impacto que le produjo enterarse de la muerte de quien fue su compañero durante tantos años. "Cuando me enteré no pude hacer nada y es muy triste para mí", concluyó con la voz quebrada.