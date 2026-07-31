El emotivo mensaje del hijo de Andrés Bosch, uno de los brigadistas de tras la tragedia aérea

A lo largo de la publicación, Simón destacó el orgullo que siente por el legado que dejó su padre y recordó las enseñanzas que le transmitió.

"Más que orgulloso del padre que me tocó. Las palabras no alcanzan para explicar el tipo de persona que eras. Dejaste un legado inmenso", expresó.

También aprovechó el mensaje para invitar a valorar el tiempo compartido con los seres queridos.

"Disfruten cada momento que tienen con las personas que aman, nunca saben cuándo se van. Como vos decías, disfrutá cada momento como el último. Gracias por criarme de la mejor manera. Soy lo que soy gracias a vos. Te amo, mi viejo. Ámense, perdonen y valoren cada segundo. Sea donde estés vas a brillar como siempre. Volá muy alto, mi viejo", concluyó el emotivo posteo.

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No habrá velatorio

Por otra parte, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas informó que, por decisión de las familias y respetando la voluntad de los propios fallecidos, los restos de Andrés Damián Bosch, jefe del Cuerpo Activo y comisario general, y de Rodrigo Aimatta, oficial subinspector, no serán velados.

Sin embargo, la institución anunció que podrá rendirles homenaje en una ceremonia de despedida que se realizará este viernes 31 de julio, entre las 11 y las 19, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas.

Desde la asociación señalaron que el acto busca honrar la memoria, la entrega y la vocación de servicio de ambos bomberos, quienes perdieron la vida mientras participaban en una capacitacion de combate del incendio en Valle Fértil.