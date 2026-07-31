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"Te amo, pero tenés que pagar las consecuencias": la hija de Marín le habló a su padre

Malena Marín, la hija mayor del acusado por el femicidio de Gemma Álvarez, publicó un mensaje en redes que conmovió a San Juan: "Te amo tanto, papá, pero tenés que pagar las consecuencias". También le dedicó palabras a Gemma y a su hermana de 11 años, que quedó sin madre.

En medio del dolor que sacude a San Juan tras el femicidio de Gemma Giselle Álvarez, una voz inesperada tomó la palabra. Malena Marín, la hija mayor de Matías Exequiel Marín, el hombre detenido como principal acusado del crimen, publicó en sus redes sociales un mensaje que circuló rápidamente y que desnuda, con una crudeza desgarradora, la dimensión humana de una tragedia que no tiene ganadores.

La joven eligió dirigirse directamente a su padre. "Te amo tanto, papá, pero tenés que pagar las consecuencias", escribió. Y no se quedó ahí. "Pa, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó por tu cabeza?", preguntó, en una frase que resume lo que probablemente muchos en San Juan se preguntaron durante todo el día.

Al final del mensaje, Malena le habló a Gemma y a su hermana menor, de 11 años, fruto de la relación entre su padre y la víctima: "Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotras. Me duele mucho por mi hermana, siempre vamos a estar juntas. Espero que puedas descansar en paz, Gemma".

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Lo que encontraron en el celular de Marín

Mientras el mensaje de Malena recorría las redes, la investigación sumaba un elemento que los propios investigadores calificaron como significativo. En un allanamiento realizado en el domicilio de Marín, ubicado en el barrio Valle Grande de Rawson, se encontró su celular con una nota escrita por él mismo.

El fiscal Iván Grassi confirmó el hallazgo y explicó su relevancia para la causa: "Nos ha llamado la atención que en un allanamiento se secuestró su celular donde había una nota de él que daba a entender, o se infiere de algún modo, que lo había planeado por 'no aguantar más la situación', entonces iba a hacer esto".

La nota no contenía una confesión explícita ni anunciaba de manera directa la intención de asesinar a Gemma. Sin embargo, para la Fiscalía refleja el estado emocional de Marín en las horas previas al ataque. En el escrito el hombre expresaba sentirse agotado por la restricción de acercamiento que la Justicia había dictado a favor de la víctima, aseguraba que no había hecho "nada" y responsabilizaba a su ex pareja por el conflicto.

También manifestaba estar muy enojado, llevar varios días sin dormir y, en el tramo final, dejó un mensaje para su familia: "Le pido perdón a mi mamá y a mis hijas".

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