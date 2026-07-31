En medio del dolor que sacude a San Juan tras el femicidio de Gemma Giselle Álvarez, una voz inesperada tomó la palabra. Malena Marín, la hija mayor de Matías Exequiel Marín, el hombre detenido como principal acusado del crimen, publicó en sus redes sociales un mensaje que circuló rápidamente y que desnuda, con una crudeza desgarradora, la dimensión humana de una tragedia que no tiene ganadores.
"Te amo, pero tenés que pagar las consecuencias": la hija de Marín le habló a su padre
Malena Marín, la hija mayor del acusado por el femicidio de Gemma Álvarez, publicó un mensaje en redes que conmovió a San Juan: "Te amo tanto, papá, pero tenés que pagar las consecuencias". También le dedicó palabras a Gemma y a su hermana de 11 años, que quedó sin madre.