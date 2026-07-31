"Te amo, pero tenés que pagar las consecuencias": la hija de Marín le habló a su padre

Lo que encontraron en el celular de Marín

Mientras el mensaje de Malena recorría las redes, la investigación sumaba un elemento que los propios investigadores calificaron como significativo. En un allanamiento realizado en el domicilio de Marín, ubicado en el barrio Valle Grande de Rawson, se encontró su celular con una nota escrita por él mismo.

El fiscal Iván Grassi confirmó el hallazgo y explicó su relevancia para la causa: "Nos ha llamado la atención que en un allanamiento se secuestró su celular donde había una nota de él que daba a entender, o se infiere de algún modo, que lo había planeado por 'no aguantar más la situación', entonces iba a hacer esto".

La nota no contenía una confesión explícita ni anunciaba de manera directa la intención de asesinar a Gemma. Sin embargo, para la Fiscalía refleja el estado emocional de Marín en las horas previas al ataque. En el escrito el hombre expresaba sentirse agotado por la restricción de acercamiento que la Justicia había dictado a favor de la víctima, aseguraba que no había hecho "nada" y responsabilizaba a su ex pareja por el conflicto.

También manifestaba estar muy enojado, llevar varios días sin dormir y, en el tramo final, dejó un mensaje para su familia: "Le pido perdón a mi mamá y a mis hijas".