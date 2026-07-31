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Con una multitud y una emotiva misa, San Juan despidió a sus cuatro servidores públicos

La Catedral cerró una jornada inédita de despedida a los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. Miles de personas pasaron por el templo para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Después de una jornada atravesada por el dolor, el respeto y el reconocimiento, la Catedral cerró este viernes el velorio público de los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. La misa celebrada durante la noche marcó el final de una despedida histórica que reunió a miles de personas en el principal templo de la provincia.

Desde las primeras horas del día, familiares, amigos, integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios y vecinos comenzaron a llegar a la Catedral para despedir al director de Protección Civil, Carlos Heredia; al subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; al jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; y al subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

La respuesta de la comunidad fue masiva. Durante toda la jornada se formaron largas filas sobre el atrio y los alrededores de la Plaza 25 de Mayo para ingresar al templo. Según datos del operativo, más de 4.000 personas habían pasado por la Catedral hasta las primeras horas de la tarde, una cifra que continuó creciendo hasta el cierre de la despedida.

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La ceremonia religiosa puso fin a una jornada inédita para la provincia, marcada por un profundo sentimiento de gratitud hacia quienes murieron mientras participaban de una misión oficial vinculada al combate de incendios forestales.

La despedida continuará este sábado con una nueva misa y un recorrido especial por distintas dependencias donde los cuatro servidores públicos desarrollaron gran parte de su carrera, antes de recibir sepultura en diferentes cementerios de la provincia.

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