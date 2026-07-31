Con una multitud y una emotiva misa, San Juan despidió a sus cuatro servidores públicos

Desde las primeras horas del día, familiares, amigos, integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios y vecinos comenzaron a llegar a la Catedral para despedir al director de Protección Civil, Carlos Heredia; al subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; al jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; y al subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

La respuesta de la comunidad fue masiva. Durante toda la jornada se formaron largas filas sobre el atrio y los alrededores de la Plaza 25 de Mayo para ingresar al templo. Según datos del operativo, más de 4.000 personas habían pasado por la Catedral hasta las primeras horas de la tarde, una cifra que continuó creciendo hasta el cierre de la despedida.