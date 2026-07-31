Después de una jornada atravesada por el dolor, el respeto y el reconocimiento, la Catedral cerró este viernes el velorio público de los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. La misa celebrada durante la noche marcó el final de una despedida histórica que reunió a miles de personas en el principal templo de la provincia.
Con una multitud y una emotiva misa, San Juan despidió a sus cuatro servidores públicos
La Catedral cerró una jornada inédita de despedida a los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. Miles de personas pasaron por el templo para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.