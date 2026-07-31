Choque entre un colectivo y un camión: investigan un siniestro que dejó 13 heridos

A ese trabajo técnico se sumarán las declaraciones de los conductores, pasajeros y testigos que presenciaron el siniestro, además del análisis de posibles cámaras de seguridad de la zona o registros particulares que hayan captado el momento del choque.

Las primeras versiones recogidas en el lugar indican que el camión habría ingresado desde una calle lateral hacia la Ruta 20 cuando fue impactado por el colectivo que circulaba en dirección de Capital hacia Caucete. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser corroborada por las pericias oficiales.

De acuerdo con información aportada por fuentes del caso, 13 personas sufrieron distintas lesiones producto de la colisión. Diez de ellas fueron derivadas al Hospital Rawson, mientras que las otras tres fueron trasladadas al Hospital César Aguilar, de Caucete.

Entre los heridos se encuentra el chofer del colectivo. Hasta el momento, las fuentes indicaron que ninguno presenta lesiones de gravedad, aunque varios permanecen bajo observación médica por distintos traumatismos.

Para asistir a los pasajeros fue necesario desplegar un importante operativo sanitario, del que participaron cinco ambulancias, además de móviles policiales y personal de emergencias. Algunos de los lesionados también fueron trasladados por familiares en vehículos particulares.

Tras el impacto, la Policía montó un importante operativo sobre Ruta 20 para asistir a los ocupantes de ambos vehículos, preservar la escena y garantizar el trabajo de los peritos. Mientras se realizaban las tareas de relevamiento, el tránsito permaneció restringido y fue desviado parcialmente para evitar nuevos incidentes.

Las autoridades continuarán reuniendo pruebas durante las próximas horas para determinar si existió alguna maniobra imprudente o una infracción a las normas de tránsito que haya desencadenado el choque.

Con el avance de las pericias y los testimonios, la investigación buscará establecer la mecánica definitiva del siniestro y definir si corresponde atribuir responsabilidades penales o contravencionales a alguno de los conductores involucrados.