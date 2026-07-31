La Catedral y los sanjuaninos, compartieron una despedida marcada por el respeto y honor

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A lo largo de la jornada, compañeros de trabajo, vecinos, integrantes de las fuerzas de seguridad y ciudadanos de distintos puntos de la provincia ingresan en silencio para despedirse. Muchos permanecen algunos minutos frente a los féretros antes de abrazar a los familiares, en un clima marcado por el respeto y la contención.

Uno de los momentos más significativos se vivió con la guardia de honor realizada por Bomberos Voluntarios frente a la Catedral. Allí, un casco colocado como símbolo de reconocimiento sintetizó el homenaje de quienes compartieron años de servicio con Rubén Castro y Jorge Carbajal.

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La despedida también reunió a representantes de distintos ámbitos institucionales de la provincia. Funcionarios del Gobierno, intendentes, legisladores, integrantes del Poder Judicial y dirigentes de diversos espacios políticos se acercaron al templo para acompañar a las familias y expresar sus condolencias, en una muestra de acompañamiento institucional que trascendió las diferencias partidarias y reflejó el impacto que la tragedia tuvo en toda la provincia.

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Durante toda la tarde se espera que continúe el ingreso de personas al templo. El operativo de organización permanece a cargo de personal policial y colaboradores de la Catedral para garantizar que quienes deseen despedirse puedan hacerlo de manera ordenada.

Las ceremonias continuarán este sábado con una misa en la Catedral San Juan Bautista. Posteriormente, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio con los honores correspondientes para los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos mientras participaban de una capacitación sobre combate de incendios forestales. La despedida se convirtió, así, en un homenaje colectivo de una provincia que acompaña a sus familias y reconoce la trayectoria de quienes dedicaron su vida a proteger a los sanjuaninos.