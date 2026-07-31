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La Catedral y los sanjuaninos, compartieron una despedida marcada por el respeto y honor

La comunidad sanjuanina continúa acercándose a la Catedral para despedir a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Germán Videla. Permanecerá abierto hasta las 21 y este sábado la despedida culminará con una misa de cuerpo presente y un recorrido especial del cortejo fúnebre por las instituciones donde prestaron servicio.

La despedida a los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil continúa desarrollándose en la Catedral, que permanecerá abierta hasta las 21 para recibir a todos los vecinos que deseen brindar el último adiós.

Mientras cientos de personas siguen acercándose al templo para acompañar a las familias, ya quedó definido cómo será la jornada del sábado: a las 9 se celebrará una misa de cuerpo presente y, posteriormente, el cortejo fúnebre recorrerá distintos edificios emblemáticos vinculados a la trayectoria de las víctimas antes de dirigirse al Cementerio de Capital.

En el interior, los cuatro féretros permanecen ubicados frente al altar, cubiertos con banderas argentinas y rodeados de arreglos florales. Junto a cada uno fueron colocados elementos que representan la tarea que desempeñaban, como cascos de Bomberos y pertenencias vinculadas a la Policía y Protección Civil, en un homenaje que recuerda el compromiso con el que ejercieron sus funciones.

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A lo largo de la jornada, compañeros de trabajo, vecinos, integrantes de las fuerzas de seguridad y ciudadanos de distintos puntos de la provincia ingresan en silencio para despedirse. Muchos permanecen algunos minutos frente a los féretros antes de abrazar a los familiares, en un clima marcado por el respeto y la contención.

Uno de los momentos más significativos se vivió con la guardia de honor realizada por Bomberos Voluntarios frente a la Catedral. Allí, un casco colocado como símbolo de reconocimiento sintetizó el homenaje de quienes compartieron años de servicio con Rubén Castro y Jorge Carbajal.

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La despedida también reunió a representantes de distintos ámbitos institucionales de la provincia. Funcionarios del Gobierno, intendentes, legisladores, integrantes del Poder Judicial y dirigentes de diversos espacios políticos se acercaron al templo para acompañar a las familias y expresar sus condolencias, en una muestra de acompañamiento institucional que trascendió las diferencias partidarias y reflejó el impacto que la tragedia tuvo en toda la provincia.

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Durante toda la tarde se espera que continúe el ingreso de personas al templo. El operativo de organización permanece a cargo de personal policial y colaboradores de la Catedral para garantizar que quienes deseen despedirse puedan hacerlo de manera ordenada.

Las ceremonias continuarán este sábado con una misa en la Catedral San Juan Bautista. Posteriormente, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio con los honores correspondientes para los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos mientras participaban de una capacitación sobre combate de incendios forestales. La despedida se convirtió, así, en un homenaje colectivo de una provincia que acompaña a sus familias y reconoce la trayectoria de quienes dedicaron su vida a proteger a los sanjuaninos.

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