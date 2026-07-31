Se sorteó el cuadro principal del Masters 1000 de Montreal, competencia que se llevará a cabo del 2 al 13 de agosto y que contará con una gran presencia de argentinos en el circuito. Serán ocho tenistas argentinos: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Román Burruchaga.
Los ocho tenistas argentinos que disputarán el Masters 1000 de Montreal
Sin Jannik Sinner, Carlos Alcaráz y Novak Djokovic como principales animadores del circuito, se sorteó el Masters 1000 de Canadá, en Montreal. La lista de los tenistas argentinos que disputarán dicha competencia desde este domingo 2 de agosto.