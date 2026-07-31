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Los ocho tenistas argentinos que disputarán el Masters 1000 de Montreal

Sin Jannik Sinner, Carlos Alcaráz y Novak Djokovic como principales animadores del circuito, se sorteó el Masters 1000 de Canadá, en Montreal. La lista de los tenistas argentinos que disputarán dicha competencia desde este domingo 2 de agosto.

Se sorteó el cuadro principal del Masters 1000 de Montreal, competencia que se llevará a cabo del 2 al 13 de agosto y que contará con una gran presencia de argentinos en el circuito. Serán ocho tenistas argentinos: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Román Burruchaga.

El certamen contará con la baja de Jannik Sinner (Nº1 en el ranking ATP), Carlos Alcaraz (3) y Novak Djokovic (5), por lo tanto la competencia será distinta convirtiéndolo en un torneo abierto y con oportunidades para cualquiera.

El formato extendido de 96 tenistas concede un bye en primera ronda a los 32 cabezas de serie, por lo tanto, Francisco Cerúndolo (20) debutará en segunda ronda contra Jan -Lennard Struff (42) o Alex Michelsen (40); y el otro argentino que comenzará en segunda ronda es Tomás Etcheverry (31), que enfrentará a Nuno Borges (49) o Aleksander Kovacevic.

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Los demás tenistas argentinos

En tanto, los argentinos que disputarán la primera ronda del torneo son: Thiago Tirante (64) que se enfrentará ante un qualy, al igual que Román Burruchaga (58).

Juan Manuel Cerúndolo (50) se medirá ante el serbio Hamad Medjedovic (73), Sebastián Báez (53) jugará ante Mattia Bellucci (81), Mariano Navone (44) se enfrenta al italiano Matteo Berrettini (41) y finalmente Camilo Ugo Carabelli (75) se cruzará ante Cameron Norrie (39).

Además de los argentinos, se suman a la lista de tenistas sudamericanos, el chileno Alejandro Tabilo (30), el peruano Ignacio Buse (34) y el mexicano Daniel Vallejo.

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