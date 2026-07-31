El legado de Carlos Heredia quedará en Astica: el cuartel de Bomberos llevará su nombre

Uno de los proyectos más importantes que compartieron fue la inauguración, en 2024, del destacamento de Bomberos Voluntarios de Astica, una obra que permitió ampliar la cobertura de emergencias en la zona sur del departamento, que hasta entonces dependía únicamente del cuartel ubicado en Villa San Agustín.

"En 2024, junto a Carlos, inauguramos la sede del escuadrón de Bomberos Voluntarios en Astica, su localidad natal", recordó el jefe comunal durante la despedida. El intendente señaló que ya comenzaron las conversaciones con la familia de Heredia para obtener la autorización correspondiente y avanzar con el cambio de denominación del cuartel.

Un reconocimiento permanente

La iniciativa busca que el destacamento se convierta en un símbolo permanente del compromiso y la vocación de servicio que caracterizaron al exdirector de Protección Civil, cuya labor fue clave en la planificación y respuesta ante emergencias en toda la provincia.

El homenaje se conoce mientras San Juan continúa de duelo por el accidente ocurrido en la zona de Ischigualasto, donde perdieron la vida siete integrantes de la misión aérea, entre ellos Heredia, autoridades de Bomberos, de la Policía de San Juan, el piloto de la aeronave y brigadistas nacionales.

En paralelo, la Justicia Federal continúa con la investigación para determinar las causas del siniestro. Entre las medidas ya realizadas se encuentra el secuestro de la caja negra del helicóptero, mientras avanzan las pericias técnicas y los estudios forenses que permitirán reconstruir lo ocurrido.

De concretarse la iniciativa, el destacamento de Bomberos Voluntarios de Astica llevará para siempre el nombre de uno de los referentes de la protección civil sanjuanina, como reconocimiento a una vida dedicada al servicio de la comunidad.