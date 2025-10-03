"
En distintos operativos, detuvieron a dos delincuentes mientras robaban

En diferentes barrios de la provincia, dos jóvenes fueron detenidos tras protagonizar hechos de robo con la misma modalidad: escalamiento. Ambos quedaron a disposición de la Justicia bajo el procedimiento de flagrancia.

La primera detención ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 29°. Según la denuncia, un hombre identificado como Flores Alexander Ariel, de 23 años, ingresó al domicilio de Mariela Edith Brizuela, de 52 años, y sustrajo un ventilador que abandonó en la vía pública. El sujeto fue aprehendido cuando salía de la vivienda y la víctima reconoció el electrodoméstico como propio.

El caso quedó en manos del fiscal de flagrancia Dr. Jorge Salinas, y el sospechoso permanece detenido mientras se investigan las circunstancias del robo.

Ese mismo día, en otro punto de la provincia, personal de la Comisaría Quinta detuvo a Leandro Exequiel Agüero Bravo, de 25 años, acusado de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Un vecino del Barrio La Stanza advirtió movimientos sospechosos y alertó a la policía, que localizó al sujeto en la vía pública. El propietario de la vivienda afectada lo reconoció y manifestó su intención de denunciarlo.

Tras la intervención del fiscal de flagrancia Dr. Francisco Montaño, en consulta con la fiscal Paula Carena, Agüero quedó detenido y a disposición de la Justicia.

En ambos episodios, la rápida acción policial y la activación del sistema de flagrancia permitieron frenar los ilícitos y asegurar la detención de los presuntos responsables.

