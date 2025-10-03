La primera detención ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 29°. Según la denuncia, un hombre identificado como Flores Alexander Ariel, de 23 años, ingresó al domicilio de Mariela Edith Brizuela, de 52 años, y sustrajo un ventilador que abandonó en la vía pública. El sujeto fue aprehendido cuando salía de la vivienda y la víctima reconoció el electrodoméstico como propio.
En distintos operativos, detuvieron a dos delincuentes mientras robaban
En diferentes barrios de la provincia, dos jóvenes fueron detenidos tras protagonizar hechos de robo con la misma modalidad: escalamiento. Ambos quedaron a disposición de la Justicia bajo el procedimiento de flagrancia.