En distintos operativos, detuvieron a dos delincuentes mientras robaban

Un vecino del Barrio La Stanza advirtió movimientos sospechosos y alertó a la policía, que localizó al sujeto en la vía pública. El propietario de la vivienda afectada lo reconoció y manifestó su intención de denunciarlo.

Tras la intervención del fiscal de flagrancia Dr. Francisco Montaño, en consulta con la fiscal Paula Carena, Agüero quedó detenido y a disposición de la Justicia.

En ambos episodios, la rápida acción policial y la activación del sistema de flagrancia permitieron frenar los ilícitos y asegurar la detención de los presuntos responsables.