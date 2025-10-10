El Servicio Penitenciario Provincial informó que, en la madrugada de este viernes, se registró un incendio en la Celda N° 38 del Pabellón N°5, Sector N°1. El personal de guardia externa advirtió humo saliendo de una de las ventanas, lo que activó los protocolos de seguridad.
Un incendio en una celda del Penal dejó a un interno con dificultades respiratorias
El incidente se originó por una almohada sobre un fuelle; el interno fue atendido y se encuentra fuera de peligro, mientras que el pabellón quedó habilitado.