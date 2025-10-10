Un incendio en una celda del Penal dejó a un interno con dificultades respiratorias

Tras la inspección, se constató que el origen del fuego fue una almohada sobre un fuelle en la celda ocupada por Cristian Manuel Sarmiento Sosa, quien presentó dificultades respiratorias. El interno fue trasladado de inmediato al área de enfermería del servicio penitenciario y luego derivado al Centro de Salud para estudios y atención médica. Durante la mañana regresó a la unidad, fuera de peligro y bajo observación en el área de Sanidad.

Para garantizar la seguridad de todas las personas privadas de la libertad en el pabellón, se solicitó la intervención del Grupo de Operaciones Tácticas, División Requisa y División Sanidad.