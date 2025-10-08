En el mediodía de este miércoles, aproximadamente a las 12:00, dos hombres fueron detenidos tras un intento de hurto en una vivienda del barrio Las Jarillas, en Rawson. Según informaron fuentes policiales, ambos se desplazaban por el barrio ofreciendo barrer veredas, cada uno con una escoba en mano, hasta que detectaron una casa desocupada.
Detuvieron a dos miembros de la banda de los "barrenderos" tras intento de robo
Una vecina alertó a la policía, lo que permitió frustrar el hurto. Se trata de conocidos delincuentes que operan en distintos barrios de Pocito y Rawson.