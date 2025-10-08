"
Detuvieron a dos miembros de la banda de los "barrenderos" tras intento de robo

Una vecina alertó a la policía, lo que permitió frustrar el hurto. Se trata de conocidos delincuentes que operan en distintos barrios de Pocito y Rawson.

En el mediodía de este miércoles, aproximadamente a las 12:00, dos hombres fueron detenidos tras un intento de hurto en una vivienda del barrio Las Jarillas, en Rawson. Según informaron fuentes policiales, ambos se desplazaban por el barrio ofreciendo barrer veredas, cada uno con una escoba en mano, hasta que detectaron una casa desocupada.

Uno de ellos violentó una ventana e ingresó al interior de la vivienda para sustraer objetos, mientras su compañero hacía de “campana” en el jardín simulando barrer. Una vecina del lugar observó la situación y, consciente de que la casa estaba vacía, dio aviso a una oficial de policía que se encontraba a una cuadra de distancia.

La uniformada llegó rápidamente y sorprendió a los delincuentes. El que se encontraba dentro de la casa intentó escapar saltando por la ventana, y ambos se dispersaron en distintas direcciones. Uno de ellos, identificado como Riveros Alan Javier, alias “El Verdurita”, fue aprehendido en la calle San Miguel, en el ingreso al barrio La Quebrada. En sus bolsillos se encontraron tres anillos de oro que había logrado sustraer.

Durante la intervención, familiares de Riveros intentaron obstaculizar el procedimiento arrojando piedras contra los efectivos, por lo que fueron detenidas dos mujeres vinculadas al hecho, de apellido Buenamaison.

El segundo delincuente, Mercado Ariel Osvaldo, alias “El Terito”, conocido en el ámbito delictivo de Pocito, fue capturado en la calle Dr. Ortega, aún con la escoba en mano simulando limpiar veredas.

Ambos fueron puestos a disposición de la UFI Flagrancia bajo la carátula de tentativa de hurto. En el procedimiento intervinieron personal de la Subcomisaría Ansilta y otras unidades operativas de la Departamental N°3, en presencia del ayudante fiscal Dr. Eber Martínez, quien dispuso las medidas de rigor.

Según la policía, estas personas integran la conocida “banda de los barrenderos”, que opera en distintos barrios de Pocito y Rawson utilizando esta modalidad de oportunismo. Ya existen denuncias previas por hechos similares en la zona.

