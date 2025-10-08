Detuvieron a dos miembros de la banda de los "barrenderos" tras intento de robo

image

Durante la intervención, familiares de Riveros intentaron obstaculizar el procedimiento arrojando piedras contra los efectivos, por lo que fueron detenidas dos mujeres vinculadas al hecho, de apellido Buenamaison.

El segundo delincuente, Mercado Ariel Osvaldo, alias “El Terito”, conocido en el ámbito delictivo de Pocito, fue capturado en la calle Dr. Ortega, aún con la escoba en mano simulando limpiar veredas.

Ambos fueron puestos a disposición de la UFI Flagrancia bajo la carátula de tentativa de hurto. En el procedimiento intervinieron personal de la Subcomisaría Ansilta y otras unidades operativas de la Departamental N°3, en presencia del ayudante fiscal Dr. Eber Martínez, quien dispuso las medidas de rigor.

Según la policía, estas personas integran la conocida “banda de los barrenderos”, que opera en distintos barrios de Pocito y Rawson utilizando esta modalidad de oportunismo. Ya existen denuncias previas por hechos similares en la zona.