Encontraron muerta a una mujer de 85 años en el barrio Pateta

La mujer habría sufrido una descompensación que provocó su fallecimiento. A pesar de ello, esperan el resultado de la autopsia para confirmar las causas de la muerte.

Una mujer de 85 años, identificada como Albertina Núñez, fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Pateta, en Chimbas. Según los primeros datos, la víctima vivía sola y habría sufrido una descompensación, aunque las causas aún deben ser confirmadas.

En una instancia preliminar, los investigadores señalaron que se trataría de una muerte natural, aunque será la autopsia, junto con las pericias, la que determinará con precisión qué ocurrió.

De acuerdo con lo trascendido, Núñez residía sola. Una hija fue a visitarla, este miércoles, y se encontró con el triste descenlace.

