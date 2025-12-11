Una mujer de 85 años, identificada como Albertina Núñez, fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Pateta, en Chimbas. Según los primeros datos, la víctima vivía sola y habría sufrido una descompensación, aunque las causas aún deben ser confirmadas.
Encontraron muerta a una mujer de 85 años en el barrio Pateta
La mujer habría sufrido una descompensación que provocó su fallecimiento. A pesar de ello, esperan el resultado de la autopsia para confirmar las causas de la muerte.