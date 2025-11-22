Detuvieron a una banda con más de medio kilo de cocaína de alta pureza

El procedimiento se concretó en calle Mendoza, entre 11 y 12, cuando los efectivos frenaron la marcha de un Volkswagen Suran. En el vehículo viajaban dos hombres oriundos de Mendoza y dos mujeres, quienes mostraron un marcado estado de nerviosismo que llamó la atención de los investigadores.

Ante esta situación, y con la autorización de la Unidad Fiscal Federal, los agentes procedieron a la requisa del automóvil. Durante la inspección, encontraron más de medio kilogramo de cocaína de máxima pureza, además de una cantidad significativa de dinero en moneda nacional y extranjera, y varios teléfonos celulares.