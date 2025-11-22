Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó este viernes con la detención de cuatro personas y el secuestro de un importante cargamento de cocaína de alta pureza en Pocito. La acción fue llevada adelante por agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales San Juan, en el marco de tareas de control e inteligencia ordenadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Detuvieron a una banda con más de medio kilo de cocaína de alta pureza
