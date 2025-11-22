"
Detuvieron a una banda con más de medio kilo de cocaína de alta pureza

La Policía Federal detuvo a cuatro personas en Pocito y secuestró más de medio kilo de cocaína de alta pureza, dinero en distintas monedas y teléfonos. El operativo fue autorizado por la Justicia Federal.

Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó este viernes con la detención de cuatro personas y el secuestro de un importante cargamento de cocaína de alta pureza en Pocito. La acción fue llevada adelante por agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales San Juan, en el marco de tareas de control e inteligencia ordenadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El procedimiento se concretó en calle Mendoza, entre 11 y 12, cuando los efectivos frenaron la marcha de un Volkswagen Suran. En el vehículo viajaban dos hombres oriundos de Mendoza y dos mujeres, quienes mostraron un marcado estado de nerviosismo que llamó la atención de los investigadores.

Ante esta situación, y con la autorización de la Unidad Fiscal Federal, los agentes procedieron a la requisa del automóvil. Durante la inspección, encontraron más de medio kilogramo de cocaína de máxima pureza, además de una cantidad significativa de dinero en moneda nacional y extranjera, y varios teléfonos celulares.

Todo el material quedó secuestrado y los cuatro ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia Federal. Desde la fuerza destacaron que este operativo forma parte del refuerzo de controles y tareas de investigación que el DFI impulsa en la provincia para combatir el tráfico de estupefacientes.

