El niño de 4 años que el viernes por la tarde fue hospitalizado de urgencia en el departamento Rawson tras descompensarse mientras jugaba a la pelota en la plaza del barrio Liciardi se encuentra fuera de peligro y bajo el cuidado de su madre.
Fuera de peligro y con su madre: la evolución del nene de 4 años que dio positivo en cocaína
El niño de 4 años hospitalizado en Rawson tras desmayarse jugando y dar positivo en un análisis toxicológico para cocaína se encuentra fuera de peligro. Fue entregado al cuidado de su madre mientras la investigación continúa.