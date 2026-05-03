Fuera de peligro y con su madre: la evolución del nene de 4 años que dio positivo en cocaína

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 del viernes, cuando el pequeño se desvaneció de manera repentina. Su padre lo trasladó de inmediato al hospital departamental, donde los profesionales de la salud le realizaron los estudios correspondientes. Un análisis toxicológico preliminar arrojó un resultado que puso en alerta a las autoridades: el menor dio positivo para cocaína.

Una vez determinada la causa del cuadro, el equipo médico logró estabilizarlo. Tras algunas horas de observación, el nene fue entregado a su madre, quien deberá hacer un seguimiento cercano de su evolución y consultar nuevamente al médico ante cualquier nueva descompensación.