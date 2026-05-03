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Fuera de peligro y con su madre: la evolución del nene de 4 años que dio positivo en cocaína

El niño de 4 años hospitalizado en Rawson tras desmayarse jugando y dar positivo en un análisis toxicológico para cocaína se encuentra fuera de peligro. Fue entregado al cuidado de su madre mientras la investigación continúa.

El niño de 4 años que el viernes por la tarde fue hospitalizado de urgencia en el departamento Rawson tras descompensarse mientras jugaba a la pelota en la plaza del barrio Liciardi se encuentra fuera de peligro y bajo el cuidado de su madre.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 del viernes, cuando el pequeño se desvaneció de manera repentina. Su padre lo trasladó de inmediato al hospital departamental, donde los profesionales de la salud le realizaron los estudios correspondientes. Un análisis toxicológico preliminar arrojó un resultado que puso en alerta a las autoridades: el menor dio positivo para cocaína.

Una vez determinada la causa del cuadro, el equipo médico logró estabilizarlo. Tras algunas horas de observación, el nene fue entregado a su madre, quien deberá hacer un seguimiento cercano de su evolución y consultar nuevamente al médico ante cualquier nueva descompensación.

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En el lugar intervino personal policial y se dio participación a los organismos competentes. Tomaron intervención el CAVIG y la línea 102, con el objetivo de determinar en qué circunstancias el menor tuvo contacto con la sustancia. La investigación continúa abierta para establecer las posibles responsabilidades penales en el hecho.

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