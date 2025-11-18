"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Detuvieron

Detuvieron por robo a dos hombres gracias a un vecino que filmó el suceso

Dos jóvenes fueron detenidos en Chimbas tras ser identificados en un video que mostró el robo de hierros desde un galpón. Quedaron a disposición de la UFI Flagrancia imputados por robo.

Este martes dejó un nuevo episodio delictivo en Chimbas, donde dos jóvenes terminaron detenidos tras ser señalados como los responsables del robo de hierros desde un galpón ubicado en jurisdicción de la Comisaría 17°. Los sospechosos fueron identificados como Lautaro Gabriel Figueroa, de 18 años, y Jeremías Amir Calo Velasco, de 22.

image

La intervención policial se activó luego de que un vecino alertara sobre movimientos extraños en la zona. Los uniformados interceptaron a los dos hombres cuando caminaban por el lugar, aunque en ese momento no llevaban los elementos sustraídos. La ausencia de los hierros no frenó la investigación, ya que minutos después un vecino aportó un registro de cámaras de seguridad que resultó determinante.

Las imágenes mostraron de manera clara a los jóvenes retirando los hierros del interior del galpón, lo que permitió sostener la imputación pese a que no tenían el material en su poder al momento de la aprehensión. Con esa evidencia, la policía formalizó la detención y los trasladó a sede judicial.

Te puede interesar...

Ambos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, donde la fiscalía ordenó el inicio del procedimiento correspondiente. Los dos jóvenes fueron formalmente imputados por el delito de robo y ahora se espera la definición judicial del caso.

Temas

Te puede interesar