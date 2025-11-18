Detuvieron por robo a dos hombres gracias a un vecino que filmó el suceso

image

La intervención policial se activó luego de que un vecino alertara sobre movimientos extraños en la zona. Los uniformados interceptaron a los dos hombres cuando caminaban por el lugar, aunque en ese momento no llevaban los elementos sustraídos. La ausencia de los hierros no frenó la investigación, ya que minutos después un vecino aportó un registro de cámaras de seguridad que resultó determinante.

Las imágenes mostraron de manera clara a los jóvenes retirando los hierros del interior del galpón, lo que permitió sostener la imputación pese a que no tenían el material en su poder al momento de la aprehensión. Con esa evidencia, la policía formalizó la detención y los trasladó a sede judicial.