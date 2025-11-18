Este martes dejó un nuevo episodio delictivo en Chimbas, donde dos jóvenes terminaron detenidos tras ser señalados como los responsables del robo de hierros desde un galpón ubicado en jurisdicción de la Comisaría 17°. Los sospechosos fueron identificados como Lautaro Gabriel Figueroa, de 18 años, y Jeremías Amir Calo Velasco, de 22.
Detuvieron por robo a dos hombres gracias a un vecino que filmó el suceso
Dos jóvenes fueron detenidos en Chimbas tras ser identificados en un video que mostró el robo de hierros desde un galpón. Quedaron a disposición de la UFI Flagrancia imputados por robo.