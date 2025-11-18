"
Barassi ya está en San Juan y se escapó al dique Punta Negra antes de la FNS

El conductor llegó a la provincia para participar de la Fiesta Nacional del Sol y, antes del gran evento, aprovechó para recorrer Zonda y disfrutar del imponente paisaje del dique Punta Negra. Mirá el video de su paseo.

Darío Barassi volvió a sorprender con su conexión con San Juan. El actor y conductor dejó por unas horas sus compromisos laborales en Buenos Aires y arribó a su provincia natal para sumarse a la Fiesta Nacional del Sol, uno de los eventos más esperados del año.

Pero antes del inicio de los tres días de festejo, Barassi decidió regalarse un momento de disfrute y cercanía con sus raíces. Apenas llegó, se trasladó hasta el departamento Zonda, donde recorrió la zona y paseó por el dique Punta Negra, uno de los paisajes más imponentes de la provincia.

