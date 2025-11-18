Darío Barassi volvió a sorprender con su conexión con San Juan. El actor y conductor dejó por unas horas sus compromisos laborales en Buenos Aires y arribó a su provincia natal para sumarse a la Fiesta Nacional del Sol, uno de los eventos más esperados del año.
Barassi ya está en San Juan y se escapó al dique Punta Negra antes de la FNS
El conductor llegó a la provincia para participar de la Fiesta Nacional del Sol y, antes del gran evento, aprovechó para recorrer Zonda y disfrutar del imponente paisaje del dique Punta Negra. Mirá el video de su paseo.