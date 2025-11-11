Cayó la cúpula de "La Banda del Pueblo Viejo": detuvieron a los hermanos González

image

Durante el procedimiento, se secuestraron varios teléfonos celulares que serán peritados para determinar la participación de otros integrantes de la banda.

La interna que desató la violencia

Los González son identificados como los jefes de “La Banda del Pueblo Viejo”, enfrentada desde hace meses con el grupo rival, “La Nueva Generación”, por el control de la tribuna popular norte del estadio Hilario Sánchez. El conflicto se reavivó tras el regreso del club a Primera División, con episodios de violencia, amenazas y enfrentamientos en distintos barrios de Capital y Chimbas.

image

Con estas nuevas detenciones, ya son ocho los integrantes de La Banda del Pueblo Viejo apresados en el marco de la investigación.

Quién es quién y su situación judicial

Franco Ariel González (“Chorico”) : detenido, a la espera de audiencia de formalización.

Jonathan Mauricio González : detenido, a la espera de audiencia de formalización.

Marcelo Gerardo González Pereyra (“Puchi”) : imputado en varias causas, con nueva audiencia pendiente.

Fernando Nicolás Moya : beneficiado con probation por falta de antecedentes condenatorios.

Iván Andrés Dávila Yafar : condenado a 3 años de prisión tras unificar penas.

Facundo Ezequiel Asís Guevara : condenado a 6 meses de prisión condicional.

Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: condenado el lunes 10 de octubre a 6 meses de prisión efectiva.

image

De los ocho implicados, dos permanecen alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que otros continúan bajo investigación por su participación en los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas.

Con la caída de los hermanos González, la barra de San Martín queda fragmentada y bajo una tensión latente. La disputa interna ya dejó golpes, amenazas y disparos en distintos puntos del Gran San Juan. Por ahora, no hubo víctimas de gravedad, aunque la situación se considera de alto riesgo para las próximas semanas.

image

La interna se da en un momento clave: el club definirá su permanencia en Primera este sábado ante Aldosivi, y sólo un eventual desempate podría traer de nuevo al equipo —y a su barra— a un estadio neutral. En ese escenario, la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre las facciones es una preocupación concreta para las autoridades de seguridad.