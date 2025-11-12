Detuvieron a un delincuente buscado por cometer robos violentos

El hecho tuvo lugar el 1 de noviembre del año pasado, cerca de las 23, cuando una mujer fue sorprendida en la vereda de su vivienda ubicada en el barrio Conjunto 4. Según la denuncia, Paredes se le acercó sin mediar palabra y le arrebató de las manos su teléfono celular Samsung Galaxy, para luego huir corriendo.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 9ª, y desde ese momento los investigadores, bajo las órdenes del fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra, comenzaron las tareas para identificar al autor. Un tatuaje distintivo en uno de los brazos del sospechoso fue clave para reconocerlo y solicitar su captura, la cual fue ordenada por la jueza Flavia Allende.