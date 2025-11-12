Después de varias semanas de intensa búsqueda, la Policía de San Juan logró detener a Gabriel Alberto Paredes, un hombre con antecedentes penales que era requerido por la UFI Delitos contra la Propiedad por un robo violento ocurrido a comienzos de noviembre de 2024 en el departamento Caucete.
Detuvieron a un delincuente buscado por cometer robos violentos
Tras un año prófugo, la Policía atrapó a Gabriel Alberto Paredes, acusado de robarle un celular a una mujer en Caucete. Fue identificado gracias a un tatuaje.