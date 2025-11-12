"
Detuvieron a un delincuente buscado por cometer robos violentos

Tras un año prófugo, la Policía atrapó a Gabriel Alberto Paredes, acusado de robarle un celular a una mujer en Caucete. Fue identificado gracias a un tatuaje.

Después de varias semanas de intensa búsqueda, la Policía de San Juan logró detener a Gabriel Alberto Paredes, un hombre con antecedentes penales que era requerido por la UFI Delitos contra la Propiedad por un robo violento ocurrido a comienzos de noviembre de 2024 en el departamento Caucete.

El hecho tuvo lugar el 1 de noviembre del año pasado, cerca de las 23, cuando una mujer fue sorprendida en la vereda de su vivienda ubicada en el barrio Conjunto 4. Según la denuncia, Paredes se le acercó sin mediar palabra y le arrebató de las manos su teléfono celular Samsung Galaxy, para luego huir corriendo.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 9ª, y desde ese momento los investigadores, bajo las órdenes del fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra, comenzaron las tareas para identificar al autor. Un tatuaje distintivo en uno de los brazos del sospechoso fue clave para reconocerlo y solicitar su captura, la cual fue ordenada por la jueza Flavia Allende.

Tras más de un año de investigación, Paredes fue localizado y detenido por efectivos policiales en la intersección de avenida Córdoba y Las Heras, en Capital. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 4ª, quienes lo reconocieron en la vía pública y procedieron de inmediato a su aprehensión.

El detenido fue trasladado a los calabozos de la dependencia, donde espera la audiencia de formalización y control de detención. Según informaron fuentes judiciales, será juzgado por el sistema de Flagrancia.

De comprobarse su responsabilidad en el hecho, Paredes podría enfrentar una nueva condena, ya que registra antecedentes por robos similares cometidos anteriormente en el mismo departamento.

