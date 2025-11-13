"
Golpeaban por la espalda y huían en moto: detuvieron a "El Narigón"

La Policía detuvo a Matías “El Narigón” Nievas, acusado de dos robos violentos cometidos en la vía pública. Fue apresado en un allanamiento en el Barrio General Acha y quedó a disposición de la UFI.

a Policía de San Juan detuvo a Matías Jesús Nievas, conocido como “El Narigón”, acusado de participar en dos robos violentos cometidos en la vía pública. La investigación lo señala como uno de los integrantes de una dupla que atacaba a motocicleta y sorprendía a las víctimas por la espalda.

Según reconstruyeron los investigadores, Nievas actuaba junto a otro sujeto. Ambos circulaban en una motocicleta y elegían a sus víctimas en la calle. Desde atrás, las arrojaban al suelo y les sustraían sus pertenencias antes de escapar rápidamente para evitar ser identificados.

Tras varias tareas de campo, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste logró identificar a los autores y ubicar el rodado utilizado en los hechos. Ese dato permitió avanzar en la causa y solicitar las correspondientes medidas judiciales.

Con orden del Juzgado interviniente, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda del Barrio General Acha, en Capital. Allí fue detenido Nievas y la Policía secuestró la motocicleta señalada en los ataques, junto a algunos de los efectos robados a las víctimas.

Tras su aprehensión, Nievas quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones para determinar su grado de responsabilidad en los dos episodios denunciados. La investigación sigue en curso para establecer la identidad y paradero del segundo partícipe.

