Golpeaban por la espalda y huían en moto: detuvieron a "El Narigón"

Según reconstruyeron los investigadores, Nievas actuaba junto a otro sujeto. Ambos circulaban en una motocicleta y elegían a sus víctimas en la calle. Desde atrás, las arrojaban al suelo y les sustraían sus pertenencias antes de escapar rápidamente para evitar ser identificados.

image

Tras varias tareas de campo, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste logró identificar a los autores y ubicar el rodado utilizado en los hechos. Ese dato permitió avanzar en la causa y solicitar las correspondientes medidas judiciales.