a Policía de San Juan detuvo a Matías Jesús Nievas, conocido como “El Narigón”, acusado de participar en dos robos violentos cometidos en la vía pública. La investigación lo señala como uno de los integrantes de una dupla que atacaba a motocicleta y sorprendía a las víctimas por la espalda.
Golpeaban por la espalda y huían en moto: detuvieron a "El Narigón"
La Policía detuvo a Matías “El Narigón” Nievas, acusado de dos robos violentos cometidos en la vía pública. Fue apresado en un allanamiento en el Barrio General Acha y quedó a disposición de la UFI.