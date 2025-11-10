Detuvieron a dos hombres por cazar fauna silvestre cerca de una reserva

El procedimiento se concretó en el llano de los Médanos, una zona próxima a la reserva de San Guillermo, luego de que una denuncia alertara sobre un vehículo en actitud sospechosa de caza. Al arribar, los inspectores interceptaron una Renault Oroch y constataron que en su interior había un ejemplar de suri y una liebre europea, ambos sin vida, junto a cinco perros galgos utilizados para la cacería.

La jueza de Paz de Iglesia intervino de inmediato y ordenó el decomiso de los animales, además de disponer el labrado del acta de infracción correspondiente.