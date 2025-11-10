Un importante operativo de control de fauna se llevó adelante este fin de semana en el departamento Iglesia, donde agentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable detuvieron una camioneta que transportaba animales silvestres cazados ilegalmente.
Detuvieron a dos hombres por cazar fauna silvestre cerca de una reserva
Ambiente interceptó una camioneta con un suri y una liebre cazados ilegalmente en Iglesia. Los involucrados, de Rodeo, usaban cinco galgos y fueron denunciados por infracción a la ley provincial.