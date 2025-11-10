"
Detuvieron a dos hombres por cazar fauna silvestre cerca de una reserva

Ambiente interceptó una camioneta con un suri y una liebre cazados ilegalmente en Iglesia. Los involucrados, de Rodeo, usaban cinco galgos y fueron denunciados por infracción a la ley provincial.

Un importante operativo de control de fauna se llevó adelante este fin de semana en el departamento Iglesia, donde agentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable detuvieron una camioneta que transportaba animales silvestres cazados ilegalmente.

El procedimiento se concretó en el llano de los Médanos, una zona próxima a la reserva de San Guillermo, luego de que una denuncia alertara sobre un vehículo en actitud sospechosa de caza. Al arribar, los inspectores interceptaron una Renault Oroch y constataron que en su interior había un ejemplar de suri y una liebre europea, ambos sin vida, junto a cinco perros galgos utilizados para la cacería.

La jueza de Paz de Iglesia intervino de inmediato y ordenó el decomiso de los animales, además de disponer el labrado del acta de infracción correspondiente.

Según establece la Ley 606-L, en su artículo 41, está prohibida en toda la provincia la caza de fauna silvestre, el hostigamiento, la destrucción de hábitats, nidos o huevos, así como el transporte o tenencia de productos derivados. En este caso, también se infringieron las normas de maltrato animal, al emplear perros como herramienta de caza.

Los dos involucrados, oriundos de Rodeo, fueron notificados de las infracciones y quedaron a disposición de la autoridad judicial. Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la caza es un delito y que cualquier actividad irregular puede denunciarse en los Centros Operativos de Conservación o a los teléfonos 4305057 y 2644305057 (WhatsApp).

