Detuvieron a dos delincuentes vinculados a arrebatos y a un robo millonario

Uno es “El Narigón”, acusado de arrebatar celulares en varios departamentos. El otro, Bazán, señalado por un millonario robo en un comercio de Santa Lucía.

En las últimas horas, efectivos de la Brigada de Investigaciones Central D-5 lograron dos detenciones clave en distintos operativos contra el delito. Uno de los aprehendidos es un sujeto señalado como autor de reiterados arrebatos de celulares en varios departamentos, mientras que el otro está acusado de un millonario robo a un comercio en Santa Lucía.

“El Narigón”, el arrebatador de celulares

Tras un seguimiento que se extendió durante varios días, personal policial detuvo a Méndez, de 41 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Narigón” o “El Gringo”.

Según la investigación, este sujeto habría cometido múltiples arrebatos en Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Capital, donde sustraía principalmente teléfonos celulares a transeúntes en la vía pública.

Gracias a cámaras de seguridad y al aporte de testigos que lo reconocieron, los investigadores lograron identificarlo junto a la moto y la ropa utilizada en los hechos. Con una orden judicial, allanaron su vivienda y secuestraron los elementos vinculados a los robos.

Méndez, que ya tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, quedó alojado en la Central de Policía y será presentado en la Audiencia de Formalización.

image

El robo a un comercio en Santa Lucía

En paralelo, los investigadores de la Brigada Central lograron esclarecer otro hecho delictivo ocurrido en una vivienda-comercio del barrio Santa Clara, en Santa Lucía.

El detenido fue identificado como Bazán, mayor de edad y con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad. De acuerdo a la pesquisa, habría ingresado al local y sustraído gran cantidad de prendas de vestir y accesorios electrónicos, valuados en una importante suma de dinero.

Las cámaras de seguridad del lugar y los relevamientos realizados permitieron identificarlo y conseguir los mandatos judiciales para allanar su domicilio. Allí se recuperaron varias de las prendas denunciadas como robadas.

Bazán quedó a disposición de la Fiscalía interviniente y será formalmente imputado en las próximas horas.

