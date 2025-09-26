Detuvieron a dos delincuentes vinculados a arrebatos y a un robo millonario

Según la investigación, este sujeto habría cometido múltiples arrebatos en Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Capital, donde sustraía principalmente teléfonos celulares a transeúntes en la vía pública.

Gracias a cámaras de seguridad y al aporte de testigos que lo reconocieron, los investigadores lograron identificarlo junto a la moto y la ropa utilizada en los hechos. Con una orden judicial, allanaron su vivienda y secuestraron los elementos vinculados a los robos.

Méndez, que ya tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, quedó alojado en la Central de Policía y será presentado en la Audiencia de Formalización.

El robo a un comercio en Santa Lucía

En paralelo, los investigadores de la Brigada Central lograron esclarecer otro hecho delictivo ocurrido en una vivienda-comercio del barrio Santa Clara, en Santa Lucía.

El detenido fue identificado como Bazán, mayor de edad y con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad. De acuerdo a la pesquisa, habría ingresado al local y sustraído gran cantidad de prendas de vestir y accesorios electrónicos, valuados en una importante suma de dinero.

Las cámaras de seguridad del lugar y los relevamientos realizados permitieron identificarlo y conseguir los mandatos judiciales para allanar su domicilio. Allí se recuperaron varias de las prendas denunciadas como robadas.

Bazán quedó a disposición de la Fiscalía interviniente y será formalmente imputado en las próximas horas.