El momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a la camioneta blanca

En las últimas horas, la búsqueda de las tres mujeres desaparecidas desde el pasado viernes, cuando habían sido vistas por última vez en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, dio un macabro giro. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló tres cadáveres descuartizados de mujeres en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona.

La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales. Allí, los investigadores detectaron rastros de sangre. Por lo pronto, la identidad de los cuerpos hallados no trascendió.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15.

Antonio, abuelo de Morena Verdi, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos: “Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”.

Por su parte, un vecino de la casa allanada completó: “Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta”.