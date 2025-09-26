Moción de censura contra Guillermo Francos: qué es y quiénes la impulsan

La iniciativa responde principalmente a la decisión del Gobierno de suspender la ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad por considerar que carece de financiamiento. Los diputados sostienen que esa suspensión “es ilegal” y que el jefe de Gabinete actuó en contra de la Constitución nacional.

Además, en sus fundamentos señalan otras irregularidades, como “decretos considerados inconstitucionales”, “gobernar sin presupuesto aprobado”, “reasignaciones arbitrarias de partidas” y “acusaciones públicas contra periodistas y legisladores que constituirían violencia política”.

Qué es una moción de censura

La moción de censura está prevista en el artículo 101 de la Constitución nacional, incorporado en la reforma de 1994. Es un mecanismo por el cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política del Poder Ejecutivo o de alguno de sus miembros. No requiere demostrar la comisión de un delito ni probar ilegalidad específica: basta una decisión política del Congreso respaldada por mayoría absoluta.

El proceso consta de dos etapas principales:

Interpelación: el funcionario es citado a la Cámara de Diputados para responder preguntas y defender su gestión.

el funcionario es citado a la Cámara de Diputados para responder preguntas y defender su gestión. Votación: si la moción de censura obtiene la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras, el funcionario queda removido de su cargo.

Si prospera, Francos debería dejar su cargo. Sin embargo, el Presidente podría volver a designarlo. El proceso no implica una responsabilidad judicial, sino exclusivamente política.

Qué argumenta la oposición

Los impulsores de la moción explican que sus reclamos se sustentan en varios ejes:

Nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025: denuncian que el decreto publicado en el Boletín Oficial el 21 de septiembre, condiciona la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Nº 27.793), suspendiéndola hasta que el Congreso incluya partidas presupuestarias, algo que consideran “inconstitucional”.

Incumplimiento de la Ley 27.793 : acusan al jefe de Gabinete de no ejecutar lo dispuesto por la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a la insistencia del Congreso que rechazó el veto de Javier Milei.

: acusan al jefe de Gabinete de no ejecutar lo dispuesto por la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a la insistencia del Congreso que rechazó el veto de Javier Milei. Violación de la división de poderes : sostienen que la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad al haberse aprobado vulnera el principio constitucional de supremacía del Congreso.

: sostienen que la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad al haberse aprobado vulnera el principio constitucional de supremacía del Congreso. Incumplimiento en la asignación de partidas presupuestarias : critican la discrecionalidad en el uso de recursos públicos y la falta de reasignación para cumplir dicha ley.

: critican la discrecionalidad en el uso de recursos públicos y la falta de reasignación para cumplir dicha ley. Incumplimiento de la Ley 24.156 de Administración Financiera : establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Argumentan que hay omisiones legales en el proceso presupuestario y administrativo.

: establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Argumentan que hay omisiones legales en el proceso presupuestario y administrativo. Otras cuestiones que decida incluir el pleno: abre la posibilidad de ampliar los fundamentos durante la interpelación.

“No creemos que sea posible la remoción, ya que se necesitan 129 votos y la Coalición Cívica está respaldando al gobierno en varias iniciativas, por lo que respetarán las elecciones del Ejecutivo”, dijo la diputada por Desarrollo y Coherencia, Lourdes Arrieta.

“La situación tiene gravedad institucional y viola el estado de derecho al incumplirse la ley”, sostuvo Miguel Ángel Pichetto, diputado por Encuentro Federal.

Qué dijo Guillermo Francos sobre la posible interpelación del Congreso

Francos defendió su gestión y rechazó las acusaciones. Además, confirmó que irá al Congreso si la oposición decide interpelarlo.

“Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional” dijo el jefe de Gabinete en Radio Mitre. Y agregó: ”El Congreso no hizo eso. Esto es una discusión de interpretación y competencias”.

En cuanto a las consecuencias políticas de una eventual interpelación, Francos manifestó: “Todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la Cámara, tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme”.

También remarcó la falta de antecedentes: “No sé si alguno fue censurado. Yo creo que no hay antecedentes de eso. Entonces, me tocará debutar en este tema y lo haremos”.