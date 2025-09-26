Fentanilo mortal: Mónica Fein buscará "responsabilidades políticas"

La ex intendenta de Rosario anticipó que la próxima semana será crucial. El martes, la comisión realizará su primera reunión para escuchar a familiares y allegados de las víctimas del fentanilo adulterado, a quienes se les abrirá un registro online para que puedan participar.

Asimismo, está previsto acordar un encuentro con el juez Kreplak para "diferenciar y no perjudicar la investigación judicial". El objetivo es solicitar información a funcionarios y técnicos, pero siempre manteniendo una clara separación de la causa penal.

Preguntas sobre HLB Pharma y ANMAT

Fein se mostró contundente al referirse al laboratorio HLB Pharma y las responsabilidades de los organismos de control. La diputada socialista lanzó varias preguntas clave que la comisión buscará responder:

"¿Por qué ANMAT tardó tanto en clausurarlo?"

"¿El ministro de Salud estaba al tanto?"

"¿Qué pasó con los 4 kilos de fentanilo que desaparecieron? García Furfaro dijo que lo habían quemado porque estaba vencido, justo cuando lo iban a allanar".

La legisladora subrayó la necesidad de "detectar y poner en evidencia las distintas irregularidades" y de proponer "nuevos mecanismos que deberíamos incorporar para la trazabilidad de los medicamentos y el fortalecimiento de ANMAT".

Fein concluyó que, si bien "lo que nos ha pasado no lo vamos a poder reparar", el objetivo de la comisión es "cómo evitar que se repita y encontrar las responsabilidades políticas de este tema".