Este viernes, la provincia de San Juan se vio sacudida por un intenso viento Sur que alcanzó ráfagas de hasta 90 km/h, generando múltiples inconvenientes en el Gran San Juan y en departamentos del interior. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo, mientras que Defensa Civil y Vialidad Nacional recomiendan extremar las precauciones.
Viernes de viento y tierra: cortes de energía y tránsito complicado en San Juan
Ráfagas de hasta 90 km/h generaron cortes de energía, caída de árboles y polvo en suspensión que complicó la visibilidad en rutas nacionales. Autoridades piden máxima precaución y recomiendan evitar los desplazamientos nocturnos o en zonas de montaña.