Viernes de viento y tierra: cortes de energía y tránsito complicado en San Juan

Los efectos del fenómeno se sintieron desde las primeras horas de la tarde. La visibilidad se redujo drásticamente por el polvo en suspensión, obligando a detener o restringir el tránsito en varios tramos de la Ruta Nacional 40, especialmente entre San Juan y Jáchal y en el sector Huaco–La Rioja. También se reportaron condiciones inestables y posibles desprendimientos de rocas en la Ruta Nacional 150, que une Jáchal con Ischigualasto, y en la Ruta Nacional 149, que atraviesa Calingasta e Iglesia. En la Ruta Nacional 20, que conecta San Juan con San Luis, se circula con extrema precaución por la baja visibilidad.

En el área urbana, el viento provocó cortes de luz en barrios de Capital, Chimbas y Rawson, además de interrupciones en zonas más alejadas como Iglesia. Vecinos reportaron la caída de árboles y postes de energía, lo que complicó las tareas de las cuadrillas de emergencia.