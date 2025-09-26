"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > viernes

Viernes de viento y tierra: cortes de energía y tránsito complicado en San Juan

Ráfagas de hasta 90 km/h generaron cortes de energía, caída de árboles y polvo en suspensión que complicó la visibilidad en rutas nacionales. Autoridades piden máxima precaución y recomiendan evitar los desplazamientos nocturnos o en zonas de montaña.

Este viernes, la provincia de San Juan se vio sacudida por un intenso viento Sur que alcanzó ráfagas de hasta 90 km/h, generando múltiples inconvenientes en el Gran San Juan y en departamentos del interior. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo, mientras que Defensa Civil y Vialidad Nacional recomiendan extremar las precauciones.

Los efectos del fenómeno se sintieron desde las primeras horas de la tarde. La visibilidad se redujo drásticamente por el polvo en suspensión, obligando a detener o restringir el tránsito en varios tramos de la Ruta Nacional 40, especialmente entre San Juan y Jáchal y en el sector Huaco–La Rioja. También se reportaron condiciones inestables y posibles desprendimientos de rocas en la Ruta Nacional 150, que une Jáchal con Ischigualasto, y en la Ruta Nacional 149, que atraviesa Calingasta e Iglesia. En la Ruta Nacional 20, que conecta San Juan con San Luis, se circula con extrema precaución por la baja visibilidad.

En el área urbana, el viento provocó cortes de luz en barrios de Capital, Chimbas y Rawson, además de interrupciones en zonas más alejadas como Iglesia. Vecinos reportaron la caída de árboles y postes de energía, lo que complicó las tareas de las cuadrillas de emergencia.

Te puede interesar...

Las autoridades recomiendan a quienes deban viajar que eviten la circulación nocturna o en zonas de montaña, reduzcan la velocidad y mantengan la distancia de seguridad entre vehículos. Asimismo, piden no detenerse en áreas de derrumbe ni en cauces secos, y consultar el estado de rutas antes de salir.

Tras el paso del viento Zonda, que elevó la temperatura a 30 °C, el ingreso del Sur produjo un marcado descenso térmico. Para este sábado se espera una máxima de apenas 22 °C, con posibilidad de chaparrones durante la madrugada.

Emergencias y contactos

Para reportar incidentes o recibir asistencia, se recomienda comunicarse con Defensa Civil San Juan o Vialidad Nacional.

Temas

Te puede interesar