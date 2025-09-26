La investigación por estafas inmobiliarias que tiene en la mira a Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González no deja de crecer. Este viernes, en una audiencia ante el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, el fiscal Guillermo Heredia detalló dos nuevos episodios que elevan a más de 200 las presuntas víctimas y suman más imputaciones a una causa que ya era compleja.
Nuevo revés judicial para la pareja acusada de realizar estafas millonarias
La megacausa por estafas inmobiliarias volvió a sacudir los tribunales. Robles Bonade y González, ya imputados por más de 200 hechos, sumaron nuevas denuncias por un loteo ficticio y la venta irregular de departamentos.