Nuevo revés judicial para la pareja acusada de realizar estafas millonarias

La megacausa por estafas inmobiliarias volvió a sacudir los tribunales. Robles Bonade y González, ya imputados por más de 200 hechos, sumaron nuevas denuncias por un loteo ficticio y la venta irregular de departamentos.

La investigación por estafas inmobiliarias que tiene en la mira a Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González no deja de crecer. Este viernes, en una audiencia ante el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, el fiscal Guillermo Heredia detalló dos nuevos episodios que elevan a más de 200 las presuntas víctimas y suman más imputaciones a una causa que ya era compleja.

Uno de los hechos más graves se relaciona con un loteo en Chimbas. Según la fiscalía, en 2017 González firmó un contrato de locación de obra con el dueño de un predio de cuatro hectáreas, de apellido Triguillo, para urbanizar y subdividir los terrenos. El proyecto nunca se ejecutó, pero el acusado vendió al menos 17 lotes, cobrando anticipos de $10.000 a $20.000 y cuotas durante ocho años. Cada damnificado pagó entre $2 y $3 millones, lo que eleva el perjuicio a más de $70 millones.

El fiscal también imputó a González por la venta irregular de un departamento en Capital. En 2019 se comprometió a terminar cuatro unidades a cambio de quedarse con dos. Si bien la obra concluyó, habría convencido a uno de los socios originales, de apellido Lazcano, de canjear su departamento por otras propiedades que nunca se concretaron. En el interín, González vendió el inmueble a una mujer de apellido Nebro, que pagó $2 millones y hoy enfrenta un juicio civil por desalojo, dado que el acusado no era el titular legítimo.

Hasta el inicio de la audiencia, Robles Bonade sumaba 101 hechos y González 102, pero las nuevas denuncias engrosan aún más la lista de cargos. Los defensores Fernando Castro y Franco Montes participaron de la audiencia, al igual que los abogados querellantes, que siguieron el proceso por Zoom.

La causa, que ya se perfila como una de las mayores estafas inmobiliarias de la provincia, continúa en etapa de investigación. Las autoridades judiciales no descartan que aparezcan más víctimas y nuevos episodios.

