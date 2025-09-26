Nuevo revés judicial para la pareja acusada de realizar estafas millonarias

El fiscal también imputó a González por la venta irregular de un departamento en Capital. En 2019 se comprometió a terminar cuatro unidades a cambio de quedarse con dos. Si bien la obra concluyó, habría convencido a uno de los socios originales, de apellido Lazcano, de canjear su departamento por otras propiedades que nunca se concretaron. En el interín, González vendió el inmueble a una mujer de apellido Nebro, que pagó $2 millones y hoy enfrenta un juicio civil por desalojo, dado que el acusado no era el titular legítimo.

Hasta el inicio de la audiencia, Robles Bonade sumaba 101 hechos y González 102, pero las nuevas denuncias engrosan aún más la lista de cargos. Los defensores Fernando Castro y Franco Montes participaron de la audiencia, al igual que los abogados querellantes, que siguieron el proceso por Zoom.

La causa, que ya se perfila como una de las mayores estafas inmobiliarias de la provincia, continúa en etapa de investigación. Las autoridades judiciales no descartan que aparezcan más víctimas y nuevos episodios.