"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > CLASES

Suspenden las clases en la provincia por el viento

En Iglesia, Jáchal y Calingasta suspenden los turnos tarde, vespertino y noche; mientras que en el resto de la provincia será en los turnos vespertino y noche.

Ante el alerta meteorológica por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia; el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar de este viernes 26 de septiembre en los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta en los turnos tarde, vespertino y noche. Por su parte, la suspensión alcanzará al resto de la provincia pero en los turnos vespertino y nocturno, en todos los niveles y modalidades.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar