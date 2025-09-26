Suspenden las clases en la provincia por el viento

Ante el alerta meteorológica por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia; el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar de este viernes 26 de septiembre en los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta en los turnos tarde, vespertino y noche. Por su parte, la suspensión alcanzará al resto de la provincia pero en los turnos vespertino y nocturno, en todos los niveles y modalidades.