La policía realizó excavaciones y encontró dos cuerpos en una casa

En ella llegaron hasta la casa ubicada en el sur del conurbano bonaerense, en la intersección entre las calles Chañar y Jachal, donde a simple vista los peritos encontraron unas manchas que podrían ser de sangre.

Por este motivo es que se convocó a la policía científica de la Bonaerense, para que realice un análisis y determine el contenido exacto de la mancha.

Los demorados son un hombre y una mujer que vivirían en el lugar donde fueron encontradas las manchas. Sin embargo, desde la investigación mantienen total hermetismo sobre su vinculación con el caso.

Lo que sí está confirmado es que la localidad de Florencio Varela coincide con la ubicación de la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres jóvenes, antes de que se apagaran en la madrugada del sábado.

Los investigadores también pudieron confirmar que la camioneta blanca investigada tenía la patente adulterada. Además, la noche de este martes realizaron allanamientos en el barrio Santa Rosa y el barrio Mayol.