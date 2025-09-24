"
La policía realizó excavaciones y encontró dos cuerpos en una casa

Las chicas se subieron a una camioneta que más tarde apareció incendiada. Por el hecho hay un hombre y una mujer demorados.

La Policía Bonaerense encontró dos cuerpos en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela en el marco de la investigación por la desaparición de tres chicas en La Matanza. La investigación por la desaparición de tres amigas en La Matanza avanzó en las últimas horas y desencadenó que un hombre y una mujer fueran demorados. A la vez se encontraron restos de sangre en un campo de Florencio Varela y una camioneta prendida fuego. Por todo esto, la policía realiza excavaciones.

Sobre el vehículo, los investigadores apuntaron que se usó para trasladar a las jóvenes. Fue luego del operativo que realizó personal de la Policía de Buenos Aires en Florencio Varela que apareció incendiado.

La principal hipótesis apunta por estas horas a que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez con vida en esa camioneta.

En ella llegaron hasta la casa ubicada en el sur del conurbano bonaerense, en la intersección entre las calles Chañar y Jachal, donde a simple vista los peritos encontraron unas manchas que podrían ser de sangre.

Por este motivo es que se convocó a la policía científica de la Bonaerense, para que realice un análisis y determine el contenido exacto de la mancha.

Los demorados son un hombre y una mujer que vivirían en el lugar donde fueron encontradas las manchas. Sin embargo, desde la investigación mantienen total hermetismo sobre su vinculación con el caso.

Lo que sí está confirmado es que la localidad de Florencio Varela coincide con la ubicación de la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres jóvenes, antes de que se apagaran en la madrugada del sábado.

Los investigadores también pudieron confirmar que la camioneta blanca investigada tenía la patente adulterada. Además, la noche de este martes realizaron allanamientos en el barrio Santa Rosa y el barrio Mayol.

