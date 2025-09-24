La Policía Bonaerense encontró dos cuerpos en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela en el marco de la investigación por la desaparición de tres chicas en La Matanza. La investigación por la desaparición de tres amigas en La Matanza avanzó en las últimas horas y desencadenó que un hombre y una mujer fueran demorados. A la vez se encontraron restos de sangre en un campo de Florencio Varela y una camioneta prendida fuego. Por todo esto, la policía realiza excavaciones.
La policía realizó excavaciones y encontró dos cuerpos en una casa
Las chicas se subieron a una camioneta que más tarde apareció incendiada. Por el hecho hay un hombre y una mujer demorados.